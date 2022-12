I giornali di tutto il mondo parlano della vittoria del Mondiale dell'Argentina e della definitiva consacrazione di Leo Messi: il paragone con Maradona spazia dall'Italia al Portogallo, passando per l'Inghilterra. Non hanno invece dubbi in Spagna: "El Mejor de la historia" per il Mundo Deportivo. Ecco tutte le prime pagine dei quotidiani odierni, dagli italiani agli stranieri, dagli sportivi ai generalisti