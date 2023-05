Sconfitta contro la Nigeria per la Nazionale Under 20 impegnata al Mondiale in Argentina. Nunziata: "Ora bisogna recuperare le forze, fare una grande partita contro la Repubblica Dominicana e passare il turno"

Dopo l'esaltante vittoria di tre giorni fa contro il Brasile, per la Nazionale Under 20 impegnata al Mondiale in Argentina è arrivata la prima sconfitta. Allo stadio 'Malvinas Argentinas' di Mendoza, gli azzurrini di Carmine Nunziata sono stati battuti 2-0 dalla Nigeria e dovranno attendere il terzo impegno di sabato contro la Repubblica Dominicana per conoscere il proprio destino (andranno agli ottavi le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze).