Con il 3-0 alla Repubblica Dominicana nella terza partita del girone D l'Italia Under 20 ha conquistato il pass per gli ottavi di finale (ancora da stabilire l'avversaria). Ancora una volta protagonista Cesare Casadei, autore della sua seconda doppietta nel torneo dopo quella all'esordio al Brasile

REP. DOMINICANA UNDER 20 (4-5-1) : Valdez (84' Boesl); Ciriaco, Jungbauer, Martes, De Peña (25' Vasquez); Boatwright (78' More), Montes De Oca, Alvarez (85' Martinez), Yambatis (78' Schmidhauser), Cuevas; Martin

L'Italia Under 20 di Carmine Nunziata è agli ottavi di finale del Mondiale di categoria in corso di svolgimento in Argentina. Gli Azzurrini hanno strappato il pass per la fase a eliminazione diretta della competizione grazie al 3-0 ai pari età della Repubblica Dominicana nella terza partita del girone D. Dopo la vittoria all'esordio col Brasile e la sconfitta con la Nigeria, Casadei e compagni hanno chiuso il raggruppamento al secondo posto, alle spalle dei verdeoro. A questo punto sfideranno la vincente del girone E, con tutta probabilità l'Inghilterra.