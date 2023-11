Messi con la maglia di Diego del 1994. Foto

Leo Messi - per la nuova campagna pubblicitaria dell'Adidas, che ripropone divise che hanno fatto la storia del calcio - ha indossato quella dell'Argentina a Usa '94. Al mondiale statunitense era presente anche Diego Armando Maradona, che prima della vicenda doping fu protagonista del celebre urlo verso la telecamera dopo il gol alla Grecia

Adidas, con la pubblicazione di diversi contenuti sui propri canali social, ha lanciato la campagna 'Originals Football Collection', ossa la riproposizione di divise classiche che hanno fatto la storia del calcio. Quella dell'Argentina a Usa '94 - indossata anche da Diego Armando Maradona (celebre per l'urlo verso la telecamera dopo il gol alla Grecia) - ha un testimonial d'eccezione: l'otto volte Pallone d'Oro Lionel Messi. Nella nuova collezione, che comprende pantaloncino e giacca urban style, sulla maglia predomina l’azzurro con dettagli di nero sulla destra e il collo in stile polo, con il numero in bianco a completare il design.