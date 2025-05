Il Maccabi Haifa Football Club ha annunciato la prematura scomparsa di Gadi Kinda, centrocampista anche della nazionale israeliana, morto a soli 31 anni. Kinda stava affrontando una grave malattia. Nato in Etiopia, è arrivato in Israele da bambino insieme alla sua famiglia. Nel corso della sua carriera calcistica ha indossato anche la maglia dello Sporting Kansas City, in Mls. Al Maccabi Haifa l'ultima tappa della sua carriera.

Il cordoglio del Maccabi e della Major League Soccer

Questa la nota del club: "Il Maccabi Haifa Football Club è in lutto per la scomparsa del giocatore della squadra, Gadi Raphael Kinda, scomparso all'età di 31 anni. La famiglia del Maccabi Haifa si stringe forte attorno alla famiglia Kinda. Che la sua memoria sia benedetta". Anche la Mls ha espresso la propria vicinanza alla famiglia con un messaggio sui social: "La Major League Soccer piange la scomparsa dell'ex centrocampista dello Sporting Kansas City Gadi Kinda all'età di 31 anni. Durante le sue quattro stagioni con Kansas City, dal 2020 al 2023, Gadi è stato tra i favoriti dei tifosi per il suo straordinario gioco sul campo, la sua passione per lo sport, il suo spirito di gentilezza e la sua generosità verso tutti quelli che lo circondano".