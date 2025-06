Gabbia out, le alternative: Coppola o Ranieri

Difesa tutta da inventare per Luciano Spalletti che ha dovuto registrare anche l'infortunio di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan si è fermato per un problema al polpaccio, sembra di natura tendinea. Al momento l'unico dei titolari disponibili è Bastoni. Di Lorenzo ha lavorato a parte e tornerà in gruppo. Si pensa agli esordi o di Coppola o di Ranieri oppure al recupero in extremis di Gatti

Non ci sono buone notizie per l'Italia in vista del doppio impegno valido per le qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. L’emergenza in difesa c’era e prosegue: dopo i forfait di Buongiorno, Calafiori e Acerbi, si è fermato anche Matteo Gabbia. L'infortunio accusato è a un polpaccio, sembra piuttosto di natura tendinea, dunque non particolarmente grave anche perché dopo l’intervento dei sanitari, il difensore del Milan si è rimesso in piedi ma ha, comunque, lasciato immediatamente l’allenamento.



Spalletti si è preoccupato dal momento che l’Italia è in chiara emergenza in difesa avendo solo Bastoni tra i titolari attualmente disponibili. Di Lorenzo ha lavorato a parte anche se domani sarà in gruppo. Il centrale designato sarebbe stato proprio Gabbia. Le soluzioni, al momento, potrebbero portare agli esordi di Coppola o di Ranieri oppure al recupero in extremis di Gatti che però ha svolto un allenamento differenziato. Bisognerà adesso capire l’entità dell’infortunio di Gabbia e come verrà gestito dallo staff azzurro.