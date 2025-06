"In Italia non manca il talento ma le opportunità"

"Non è vero che in Italia non c’è talento – conclude Gravina -, in Italia produciamo tantissimi talenti ma per avere un campione devi offrire al talento delle opportunità ed è questo quello che manca in Italia, dove abbiamo tantissimi ragazzi che vengono emarginati. Per la prima volta abbiamo vinto il campionato europeo under 17, abbiamo vinto per la prima volta il premio come miglior federazione a livello europeo che ha ottenuto i migliori risultati nel settore giovanile negli ultimi 3 anni. Purtroppo non abbiamo la pazienza o il coraggio di credere nei giovani. Faccio due esempi: ho visto giocare Lamine Yamal a 15/16 anni, aveva dei colpi ma non era quello di oggi. Dopo essere stato utilizzato per due anni all’interno di una squadra importante come il Barcellona è diventato quel che stiamo vedendo. Stessa cosa per Doué: ha segnato due gol pochi giorni fa nella finale di Champions League ma non faceva così la differenza contro i nostri azzurrini in under 17 e in under 19 qualche anno fa"