Brutta sconfitta per l'Inghilterra che perde in amichevole in casa, e a sorpresa, contro il Senegal per 3-1. Al City Ground di Nottingham, la nazionale di Tuchel subisce la freschezza degli ospiti che nonostante il gol inglese segnato da Kane al 7', non demordono e pareggiano al 40' con Sarr. Nella ripresa la squadra di Thiaw accelera e passa in vantaggio con Diarra al 61'. Al 93' chiude i conti Sabaly