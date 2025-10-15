Esplora tutte le offerte Sky
l'analisi

La nazionale inglese non è mai stata così 'umile' (e così forte)

Federico Zancan

©Getty

Non convocare due campioni come Bellingham e Foden sembrerebbe impensabile agli occhi di ogni Ct. Non per Thomas Tuchel, che sta costruendo la sua Inghilterra sulla squadra e non sui singoli: perché il passato dei 'Tre Leoni' insegna che quando c'è troppo talento vincere diventa ancora più difficile

