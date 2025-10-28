Offerte Sky
Messi: "Il Mondiale 2026 con l'Argentina? Un sogno, ma vorrei essere al 100%"

argentina
©IPA/Fotogramma

Dopo le lacrime nell'ultima partita casalinga giocata con l'Argentina, Lionel Messi non esclude di esserci al prossimo Mondiale, nel 2026, ma l'unica condizione è quella di essere in forma per poter aiutare davvero la propria Nazionale: "Sarebbe straordinario, ma vorrei svolgere un ruolo importante". E sulla decisione, poi, aggiunge: "Quando inizierà la prestagione con l'Inter Miami l'anno prossimo capirò se potrò essere al 100%"

Lionel Messi giocherà i prossimi Mondiali, nel 2026, con l'Argentina? A chiederselo sono in tanti, ma una decisione non arriverà prima del prossimo anno. A spiegarlo è stato proprio l'argentino in un'intervista rilasciata all'americana Nbc, pochi giorni dopo il suo rinnovo con l'Inter Miami fino al 2028: "Sarebbe straordinario",  ha detto la "Pulce", sottolineando il desiderio di vestire ancora la maglia dell'albiceleste. "Però, vorrei essere in buona forma e svolgere un ruolo importante per aiutare la mia Nazionale, se ci sarò".

"Difendere il titolo sarebbe fantastico"

Messi ha giocato la sua ultima partita in casa con la sua Nazionale a settembre, una vittoria per 3-0 contro il Venezuela, in cui ha segnato due gol prima di piangere. "Quando inizierà la prestagione con l'Inter Miami l'anno prossimo valuterò la situazione giorno per giorno e vedrò se potrò essere al 100%, se potrò essere utile alla squadra, alla Nazionale, e poi prenderò una decisione", ha ribadito. "Ovviamente ho tutta la voglia perché è un Mondiale. Abbiamo vinto l'ultima Coppa del Mondo: poter difendere il titolo in campo sarebbe fantastico perché è sempre un sogno giocare con la Nazionale, soprattutto in una competizione ufficiale". 

