Lionel Messi giocherà i prossimi Mondiali, nel 2026, con l'Argentina ? A chiederselo sono in tanti, ma una decisione non arriverà prima del prossimo anno . A spiegarlo è stato proprio l'argentino in un'intervista rilasciata all'americana Nbc, pochi giorni dopo il suo rinnovo con l'Inter Miami fino al 2028: "Sarebbe straordinario" , ha detto la "Pulce", sottolineando il desiderio di vestire ancora la maglia dell'albiceleste. "Però, vorrei essere in buona forma e svolgere un ruolo importante per aiutare la mia Nazionale, se ci sarò".

"Difendere il titolo sarebbe fantastico"

Messi ha giocato la sua ultima partita in casa con la sua Nazionale a settembre, una vittoria per 3-0 contro il Venezuela, in cui ha segnato due gol prima di piangere. "Quando inizierà la prestagione con l'Inter Miami l'anno prossimo valuterò la situazione giorno per giorno e vedrò se potrò essere al 100%, se potrò essere utile alla squadra, alla Nazionale, e poi prenderò una decisione", ha ribadito. "Ovviamente ho tutta la voglia perché è un Mondiale. Abbiamo vinto l'ultima Coppa del Mondo: poter difendere il titolo in campo sarebbe fantastico perché è sempre un sogno giocare con la Nazionale, soprattutto in una competizione ufficiale".