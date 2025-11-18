L'ex ad di Milan e Monza parla di Nazionale in occasione del trofeo Italo Galbiati: "Rino è determinato e se c'è uno che può portarci ai Mondiali è lui". Sulla passione per Sinner: "Ho preso una cotta per questo ragazzo e faccio impazzire mia moglie perché lo guardo anche di notte". Infine su Galbiati: "E' stato un grande maestro di tecnica"

Parla di Italia, Adriano Galliani, ospite al premio dedicato a Italo Galbiati. "Gattuso ci porterà ai Mondiali? Io credo di si perché Rino è determinato, è forte, io credo che ce la farà sicuramente se c’è uno che può farcela è Rino - dice - La crisi del calcio italiano? E’ un momento difficile, d’altra parte giocano pochi italiani nelle nostre squadre a scapito della Nazionale, ma credo che questa volta ce la faremo". E' la setimana che porta al derby, c'è uno che ricorda in particolare? "Ce ne sono tanti che ricordo, forse i due derby che mi sono rimasti più nel cuore sono stati quelli della Champions in sei giorni, c’era un’atmosfera incredibile per la semifinale 2003". Inevitabilmente si parla di Italo Galbiati: "Oltre gli ottant’anni è stato maestro di tecnica nel settore giovanile del Monza nel 2019-20 quando eravamo in Serie C e nel 2020-21, vi assicuro che oltre gli ottant’anni calciava benissimo ma soprattutto lui ha sempre insegnato la tecnica ai calciatori - spiega ancora - Ora non voglio dare consigli a nessuno ma la maggior parte degli allenatori insegnano la tattica ma bisogna insegnare la tecnica perché tanti giocatori in Serie A hanno una tecnica insufficiente, anche se sono condizionato dai giocatori che sono passati al Milan. Italo è stato un grande maestro di tecnica".

