Cinque volte di fila i calci di rigore sono costati l’eliminazione all’Inghilterra da un grande torneo, poi la svolta, con l’eccezione (fortunata per noi) di Euro 2020, quando i tiri dal dischetto premiarono l’Italia in finale. Casualità? Forse, ma dietro c’è di più. C’è lo studio dei dati e per analizzarli si fa un intenso e accurato uso dell’intelligenza artificiale, come approfondito dalla BBC. All’interno dello staff di Tuchel, infatti, sono presenti anche gruppi di analisti, data scientist e team di sviluppo software che utilizzano strumenti di AI per accumulare ulteriori info che potrebbero migliorare le prestazioni in allenamento e in campo durante le partite, compresi i tiri – e le parate - dagli 11 metri. "L'intelligenza artificiale può mostrare determinate tendenze su dove i giocatori avversari calciano i loro rigori a cui probabilmente non avevamo pensato – afferma Rhys Long, dal 2016 responsabile analisi e informazioni sulle prestazioni della Football Association -. Al Mondiale avremo informazioni su 47 squadre e su dove ha calciato ogni rigore ogni singolo giocatore da quando aveva 16 anni. Prima per raccogliere informazioni su una sola squadra ci volevano cinque giorni, adesso con l’intelligenza artificiale cinque ore”. Le immagini si basano sia sulle tendenze dei portieri avversari, ad esempio se si tuffano più spesso da un lato o da un altro, sia sull'analisi di come ogni giocatore inglese preferisce colpire la palla. Di seguito ecco come è cambiato il rendimento dell’Inghilterra sui rigori:

Mondiali 1990: sconfitta 4-3 ai rigori contro la Germania Ovest

contro la Germania Ovest Europei 1996: vittoria 4-2 ai rigori contro la Spagna

contro la Spagna Europei 1996: sconfitta 6-5 ai rigori contro la Germania

contro la Germania Mondiali 1998: sconfitta 4-3 ai rigori contro l'Argentina

contro l'Argentina Europei 2004: sconfitta 6-5 ai rigori contro il Portogallo

contro il Portogallo Mondiali 2006: sconfitta 3-1 ai rigori contro il Portogallo

contro il Portogallo Europei 2012: sconfitta 4-2 ai rigori contro l'Italia

contro l'Italia Mondiali 2018: vittoria 4-3 ai rigori contro la Colombia

contro la Colombia Nations League 2019: vittoria 6-5 ai rigori contro la Svizzera

contro la Svizzera Europei 2020: sconfitta 3-2 ai rigori contro l'Italia

contro l'Italia Europei 2024: vittoria 5-3 ai rigori contro la Svizzera