Qualificazioni Mondiali: le gare in programma oggi

Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggiguida tv
Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Oggi ultima giornata, Spagna a un passo dalla qualificazione anche in caso di sconfitta 'contenuta' con la Turchia. Il Belgio sfida il Liechtenstein: con la vittoria è Mondiale certo. Scozia-Danimarca vale il primo posto nel gruppo C. Spazio anche a Diretta Gol per seguire Svezia-Slovenia, Bielorussia-Grecia, Bulgaria-Georgia e Romania-San Marino
Ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali e ultimi verdetti per le squadre ancora in corsa per qualificazione diretta e playoff. Nel gruppo B la Svizzera è a un passo dalla qualifcazione diretta: basterà non perdere con il Kosovo con più di sei gol di scarto. Di conseguenza Kosovo virtualmente secondo mentre la Svezia parteciperà agli spareggi per piazzamento in Nations League. Basterebbe un pareggio in Scozia alla Danimarca per vincere il Girone C mentre gli scozzesi dovranno vincere la gara per accedere direttamente ai Mondiali. Entrambe, in ogni caso, sono certe degli spareggi. Nel gruppo E, Spagna vitualmente ai Mondiali anche in caso di sconfitta con la Turchia che dovrebbe segnare 7 o più gol di scarto per vincere il raggruppamento. Quasi tutto definito nel gruppo H dove la sfida tra Austria e Bosnia decreterà quale delle due accederà ai Mondiali e quale sarà costretta allo spareggio, insieme alla Romania che accede al playoff per piazzamento in Nations League. Gruppo J allo sprint con tre nazionali per due posti (qualificazione e spareggio). Belgio, primo attualmente e favorito, con una vittoria contro il Liechtenstein è qualificazione certa. Galles e Macedonia del Nord entrambe già qualificate ai playoff attraverso la Nations League ma ancora in corsa per il primo posto qualora il Belgio pareggiasse o perdesse contro il Liechtenstein.
Qualificazioni Mondiali, le partite in programma oggi
Alle 20.45
- SCOZIA-DANIMARCA, in diretta su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su Cielo
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- GALLES-MACEDONIA DEL NORD
- SVEZIA-SLOVENIA
- KOSOVO-SVIZZERA
- SPAGNA-TURCHIA
- BIELORUSSIA-GRECIA
- BULGARIA-GEORGIA
- AUSTRIA-BOSNIA ERZEGOVINA
- ROMANIA-SAN MARINO
- BELGIO-LIECHTENSTEIN
STUDI
Dalle 20 e dalle 22.45
- Studio Pre e postpartita – Leo Di Bello e Gianfranco Teotino