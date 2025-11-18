Qualificazioni Mondiali: le gare in programma oggi

Ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali e ultimi verdetti per le squadre ancora in corsa per qualificazione diretta e playoff. Nel gruppo B la Svizzera è a un passo dalla qualifcazione diretta: basterà non perdere con il Kosovo con più di sei gol di scarto. Di conseguenza Kosovo virtualmente secondo mentre la Svezia parteciperà agli spareggi per piazzamento in Nations League. Basterebbe un pareggio in Scozia alla Danimarca per vincere il Girone C mentre gli scozzesi dovranno vincere la gara per accedere direttamente ai Mondiali. Entrambe, in ogni caso, sono certe degli spareggi. Nel gruppo E, Spagna vitualmente ai Mondiali anche in caso di sconfitta con la Turchia che dovrebbe segnare 7 o più gol di scarto per vincere il raggruppamento. Quasi tutto definito nel gruppo H dove la sfida tra Austria e Bosnia decreterà quale delle due accederà ai Mondiali e quale sarà costretta allo spareggio, insieme alla Romania che accede al playoff per piazzamento in Nations League. Gruppo J allo sprint con tre nazionali per due posti (qualificazione e spareggio). Belgio, primo attualmente e favorito, con una vittoria contro il Liechtenstein è qualificazione certa. Galles e Macedonia del Nord entrambe già qualificate ai playoff attraverso la Nations League ma ancora in corsa per il primo posto qualora il Belgio pareggiasse o perdesse contro il Liechtenstein.