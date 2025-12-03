Mondiali, venerdì alle 18 il sorteggio LIVE su Sky

Offerte Sky
Sorteggio Mondiali 2026: la data e a che ora si conosceranno i gironi

Mondiali

Venerdì 5 dicembre a Washington si svolgerà il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Appuntamento alle 18 (orario italiano), LIVE su Sky Sport 24 e con il liveblog di skysport.it

SORTEGGIO MONDIALI: TUTTE LE FASCE

Manca sempre meno ai Mondiali 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Venerdì 5 dicembre a Washington è in programma il sorteggio dei gironi, con le nazionali che inizieranno a conoscere il loro cammino. L'appuntamento è alle 18 (orario italiano), da vivere in diretta su Sky Sport 24 e attraverso il liveblog di skysport.it.

Italia impegnata nei playoff a marzo

Al momento sono 42 le squadre già certe di partecipare alla competizione in programma l'estate prossima. Tra queste, come sappiamo, non c'è l'Italia: gli Azzurri a marzo si giocheranno il posto attraverso i playoff (semifinale con l'Irlanda del Nord, eventuale finale con una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina). Intanto, però, la Fifa ha stabilito le quattro fasce per la composizione dei 12 gruppi da 4 nazionali per la fase a gironi: l'Italia, qualora dovesse centrale la qualificazione, sarebbe destinata in quarta fascia.  

