Mondiali, venerdì alle 18 il sorteggio LIVE su Sky

Venerdì 5 dicembre a Washington si svolgerà il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Appuntamento alle 18 (orario italiano), LIVE su Sky Sport 24 e con il liveblog di skysport.it

Manca sempre meno ai Mondiali 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Venerdì 5 dicembre a Washington è in programma il sorteggio dei gironi, con le nazionali che inizieranno a conoscere il loro cammino. L'appuntamento è alle 18 (orario italiano), da vivere in diretta su Sky Sport 24 e attraverso il liveblog di skysport.it.