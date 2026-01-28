Offerte Sky
la storia

Le prime volte del VAR raccontate dal FIFA Museum

Emiliano Tomasini
©Getty

Mentre sui social spopola la nostalgia per il 2016, nel calcio quello è l’anno di una svolta epocale: l’esordio del VAR in una partita internazionale. Dalla sperimentazione nella sfida tra Italia e Francia, al rigore di Francia-Australia nel Mondiale 2018 fino a oggi: la mostra 'Innovation in Action' del FIFA Museum di Zurigo illustra come le innovazioni tecnologiche abbiano ampliato il modo in cui percepiamo il calcio senza però cambiarne la natura

