Le prime volte del VAR raccontate dal FIFA Museum

Mentre sui social spopola la nostalgia per il 2016, nel calcio quello è l’anno di una svolta epocale: l’esordio del VAR in una partita internazionale. Dalla sperimentazione nella sfida tra Italia e Francia, al rigore di Francia-Australia nel Mondiale 2018 fino a oggi: la mostra 'Innovation in Action' del FIFA Museum di Zurigo illustra come le innovazioni tecnologiche abbiano ampliato il modo in cui percepiamo il calcio senza però cambiarne la natura