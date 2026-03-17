Il primo podio con la Ferrari diventa una liberazione per Lewis Hamilton. Dopo un 2025 difficile, l’inglese sembra essersi ritrovato: più veloce in qualifica, aggressivo in gara e sempre più dentro al progetto della SF-26. A Shanghai ha battuto Leclerc nello spettacolare duello interno, ora la sfida è confermarsi e ridurre il gap dalle Mercedes
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