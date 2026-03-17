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l'intervista

Nebuloso, gol e maturità con il Pineto: "Studio, vivo da solo e sogno da grande"

Valentino Della Casa
@Foto Andrea Iommarini | Pineto Calcio

Il gol contro il Bra, da tre punti, è il secondo in stagione: arriva a meno di un anno dall'esordio assoluto, dove segnò dopo 7'. Nebuloso a Pineto sta cominciando il suo sogno di diventare giocatore: “Penso al diploma e ad allenarmi. Trasferirmi e vivere da solo è stata la mia più grande curiosità”

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