Il gol contro il Bra, da tre punti, è il secondo in stagione: arriva a meno di un anno dall'esordio assoluto, dove segnò dopo 7'. Nebuloso a Pineto sta cominciando il suo sogno di diventare giocatore: “Penso al diploma e ad allenarmi. Trasferirmi e vivere da solo è stata la mia più grande curiosità”