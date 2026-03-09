Guerra Iran, Iraq chiede a Fifa rinvio playoff

La nazionale irachena chiede alla Fifa un piano alternativo per i playoff del Mondiale, in programma a fine mese, a causa dell'escalation del conflitto in Medio Oriente. L'Iraq affronterà Bolivia o Suriname nella città messicana di Monterrey il 31 marzo e la vincente dello spareggio intercontinentale si assicurerà un posto per il Mondiale 2026, che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall'11 giugno. Ma la preparazione dell'Iraq è sprofondata nel caos a causa dell'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente. Lo spazio aereo del Paese non dovrebbe riaprire prima del 1° aprile, con metà della squadra a Baghdad impossibilitata a viaggiare. L'allenatore Graham Arnold, nel frattempo, è bloccato a Dubai. "Aiutateci con questa partita perché in questo momento stiamo lottando per far uscire i nostri giocatori dall'Iraq", ha detto Arnold all'agenzia di stampa austriaca AAP. Secondo il Guardian, l'Iraq ha formalmente chiesto alla Fifa di rinviare la partita dopo aver respinto la proposta della federazione di far compiere alla squadra un viaggio di 25 ore in Turchia prima di volare in Messico per disputare la partita. Il quotidiano ha anche affermato che diversi giocatori e membri dello staff tecnico dell'Iraq non hanno ancora ricevuto i visti per il Messico o gli Stati Uniti, dove avevano programmato di tenere un ritiro di allenamento a Houston. Stati Uniti, Messico e Canada co-ospitano il torneo, che inizierà l'11 giugno