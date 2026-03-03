Offerte Sky
Rodrygo, crociato e menisco del ginocchio destro Ko: addio Mondiali per il brasiliano

Mondiali

Il Real Madrid perde un pezzo importante per il finale di stagione: Rodrygo, infatti, ha subito un grave infortunio al ginocchio destro contro il Getafe, che lo terrà fuori fino a fine stagione. La notizia colpisce anche Carlo Ancelotti, che dovrà rrinunciare al madridista in ottica Mondiale 2026

REAL CAMPIONE D'INCASSI: LA CLASSIFICA

Il Real Madrid ha vissuto una domenica da incubo. Oltre ad aver perso 0-1 in casa con il Getafe, i Blancos hanno di nuovo perso per infortunio anche Rodrygo, tornato in campo dopo un mese di stop a causa di una tendinite. Subentrato al 65', il brasiliano è caduto a bordo campo, riuscendo comunque a concludere la partita nonostante un evidente fastidio al ginocchio. Gli esami sostenuti questa mattina hanno riportato la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro, come comunicato sul proprio sito dal club spagnolo. Questo infortunio arriva a pochi giorni dall'andata degli ottavi di Champions contro il Manchester City e terrà il brasiliano lontano dai campi sicuramente fino al termine della stagione. Questo vuol dire che Carlo Ancelotti non potrà avere a disposizione il 25enne nei Mondiali di quest'estate, con il Brasile che perde un pezzo importante del proprio reparto offensivo.

Real in emergenza, Brasile con tante alternative

Arbeloa deve fare i conti con una vera e propria emergenza: oltre a Rodrygo, anche Mbappè è al momento indisponibile per un problema al ginocchio, limitando a Mastantuono, Vinicius e Gonzalo Garcia le scelte in attacco per i Blancos. In campionato, la situazione è ancora più drammatica, dato che Mastantuono sarà squalificato nel prossimo turno. Ancelotti, invece, può contare su diversi altri campioni pronti a prendere il posto di Rodrygo: da Raphinha a Joao Pedro, fino ad arrivare a Gabriel Martinelli, le opzioni in attacco non mancano al Ct verdeoro, che punta a riportare il Mondiale in Brasile a 24 anni dall'ultimo successo.

