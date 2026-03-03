Il Real Madrid ha vissuto una domenica da incubo. Oltre ad aver perso 0-1 in casa con il Getafe, i Blancos hanno di nuovo perso per infortunio anche Rodrygo, tornato in campo dopo un mese di stop a causa di una tendinite. Subentrato al 65', il brasiliano è caduto a bordo campo, riuscendo comunque a concludere la partita nonostante un evidente fastidio al ginocchio. Gli esami sostenuti questa mattina hanno riportato la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro, come comunicato sul proprio sito dal club spagnolo. Questo infortunio arriva a pochi giorni dall'andata degli ottavi di Champions contro il Manchester City e terrà il brasiliano lontano dai campi sicuramente fino al termine della stagione. Questo vuol dire che Carlo Ancelotti non potrà avere a disposizione il 25enne nei Mondiali di quest'estate, con il Brasile che perde un pezzo importante del proprio reparto offensivo.