Samu Omorodion, infortunio al ginocchio con il Porto: niente Mondiali con la Spagna

fonte marca
©Getty

Brutte notizie per il Porto di Francesco Farioli, che perde Samu Omorodion per una lesione al legamento crociato. La notizia interessa anche alla Spagna di De La Fuente, che - come riportato dai media spagnoli - non potrà contare sul centravanti per i prossimi Mondiali

CALCIO ESTERO SU SKY, GLI APPUNTAMENTI

Il Porto, attraverso un comunicato diffuso sul suo sito ufficiale, ha annunciato che Samu Omorodion, attaccante spagnolo, ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro durante il big match di Primeira Liga contro lo Sporting Lisbona. Il giocatore, nel giro della nazionale delle Furie Rosse e tra i papabili convocati, come riportato da 'Marca' salterà i prossimi Mondiali. Omorodion nelle ultime uscite con la Nazionale aveva conquistato anche la titolarità, a discapito di Borja Iglesias del Celta Vigo.

I numeri fin qui dell'attaccante del Porto

L'infortunio al ginocchio frena l'ascesa di Samu Omorodion, che ha disputato fin qui un'ottima stagione. Il classe 2004, infatti, ha già raggiunto quota 20 gol in tutte le competizioni con il Porto, con cui vanta numeri importanti: in un anno e mezzo ha segnato 31 gol in 46 presenze. L'attaccante del Porto è, inoltre, il giocatore spagnolo con più gol all'attivo nei principali campionati d'Europa, seguito dalla coppia del Barcellona composta da Ferran Torres (16) e Lamine Yamal (15).

CALCIO: SCELTI PER TE