il protagonista
Scott 'McTomania': dal murales alle banconote, la Scozia è pazza di McTominay
In principio fu un murales nei pressi di Hampden Park a Glasgow, ora la creazione di alcune sterline speciali in edizione limitata. Scott McTominay si è consacrato a Napoli e in Scozia è diventato ormai il simbolo di un’intera Nazione. Mai nessuno è stato così tanto celebrato
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi