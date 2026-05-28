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Scott 'McTomania': dal murales alle banconote, la Scozia è pazza di McTominay

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

In principio fu un murales nei pressi di Hampden Park a Glasgow, ora la creazione di alcune sterline speciali in edizione limitata. Scott McTominay si è consacrato a Napoli e in Scozia è diventato ormai il simbolo di un’intera Nazione. Mai nessuno è stato così tanto celebrato

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