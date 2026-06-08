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Svizzera, il ritiro pre Mondiali a San Diego in mezzo ai serpenti a sonagli

Mondiali

Un 'evento' abbastanza curioso sta accompagnando la Svizzera al Mondiale 2026. La federazione elvetica ha pubblicato sui social la mappa del proprio centro di allenamento a San Diego, indicando un'ampia area circostante come "zona serpenti". In particolare i serpenti a sonagli, abbastanza diffusi in quella zona

MONDIALI, TUTTI I GIOCATORI CONVOCATI

Tra un allenamento e l'altro, la Svizzera deve fare i conti anche con una particolarità del proprio quartier generale negli Stati Uniti che ospita il ritiro della Nazionale in preparazione per i Mondiali. Con un post pubblicato sui social, la federazione elvetica ha mostrato la struttura della San Diego Jewish Academy scelta per il ritiro, con un dettaglio nella zona circostante ai campi non del tutto indifferente. Nell'immagine compaiono il campo principale, l'area dedicata ai portieri, l'area spogliatoi e l'area palestra. A catturare l'attenzione, però, è stata un'altra area, evidenziata in rosso e indicata come 'snake area'. Un avvertimento rivolto sia ai tifosi sia ai membri della delegazione svizzera, invitati a non addentrarsi nella vegetazione che circonda il centro sportivo poiché zona infestata dai serpenti a sonagli, abbastanza diffusi in California.

Gli impegni della Svizzera ai Mondiali

La Nazionale di Murat Yakin inizierà il proprio cammino nel girone B del Mondiale 2026 contro il Qatar il prossimo 13 giugno al San Francisco Bay Area Stadium. Il secondo impegno è quello con la Bosnia al Los Angeles Stadium il 18 giugno e l'ultimo contro il Canada il 24 al BC Place Vancouver. Il tutto serpenti a sonagli permettendo...

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