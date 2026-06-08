Tra un allenamento e l'altro, la Svizzera deve fare i conti anche con una particolarità del proprio quartier generale negli Stati Uniti che ospita il ritiro della Nazionale in preparazione per i Mondiali. Con un post pubblicato sui social, la federazione elvetica ha mostrato la struttura della San Diego Jewish Academy scelta per il ritiro, con un dettaglio nella zona circostante ai campi non del tutto indifferente. Nell'immagine compaiono il campo principale, l'area dedicata ai portieri, l'area spogliatoi e l'area palestra. A catturare l'attenzione, però, è stata un'altra area, evidenziata in rosso e indicata come 'snake area'. Un avvertimento rivolto sia ai tifosi sia ai membri della delegazione svizzera, invitati a non addentrarsi nella vegetazione che circonda il centro sportivo poiché zona infestata dai serpenti a sonagli, abbastanza diffusi in California.