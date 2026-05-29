Yan Diomande ha dedicato una lettera alla sorella Roxane, morta a 15 anni e prima persona a credere nel suo talento. Il 19enne ivoriano ha ricordato a "The Players' Tribune" i provini falliti, il ritorno forzato in Africa e il dolore per la sua scomparsa: "Da quando sei morta sono vuoto". Ora, al suo primo Mondiale, le ha fatto una promessa: "Ogni volta che segnerò farò in modo che tutti sappiano il tuo nome. Ti dimostrerò che avevi ragione"