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MondialiGiornata 2 - giovedì 18 giugno 2026Giornata 2 - gio 18 giu
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Svizzera-Bosnia, il risultato in diretta LIVE

Prima gara della seconda giornata anche per il gruppo B. A Los Angeles si affrontano Svizzera e Bosnia. Yakin con Embolo al centro dell'attacco, ai lati Ndoye e Rieder. Barbarez manda in campo l'esperto Dzeko dal 1' insiame a Demirovic. Titolare anche il talentino Alajbegovic

LIVE

5' - Match molto intenso in questo avvio di gara con le squadre che provano a giocare entrambe con grande aggressività

calcio d'inizio!

Svizzera-Bosnia 0-0

Si parte

Ci siamo, tra poco inizia Svizzera-Bosnia

Squadre in campo e inni nazionali

Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi aggiornate

CLASSIFICHE MONDIALI. La situazione dopo le vittorie di Colombia, Ghana e Inghilterra

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Mondiali 2026, tutti gli MVP delle partite dai gironi alla finale

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale. L'ultimo in ordine di tempo è Harry Kane (Inghilterra). Caccia a Leo Messi: nel 2022 è stato lui il giocatore più premiato con quattro 'statuette'. Qualcuno lo batterà?

Gli MVP dei Mondiali partita per partita

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Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale

Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?

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Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di Houghton beffa l'Italia a Usa '94

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripescheremo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando Baresi e Pagliuca fecero la frittata a Usa '94. Nel frattempo, in Italia, un promettente 19enne faceva gol dopo uno slalom tra quattro avversari

Baresi e Pagliuca sbagliano, Baggio non è ancora Baggio: così Houghton punì l'Italia all'esordio a Usa '94

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Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, gol di Sadilek e Mokoena

Repubblica Ceca e Sudafrica conquistano un punto che rischia di servire poco a entrambe. Inizia meglio la squadra di Koubek, avanti già al 6' con Sadilek al termine di un'ottima azione. Schick e compagni non affondano il colpo e si limitano a gestire il vantaggio. All'81' pasticcio di Sulc, che respinge di mano un tiro a giro di Maseko: dal dischetto Mokoena non sbaglia. Nel finale il Sudafrica sfiora anche il colpaccio. Le due squadre restano dietro a Corea del Sud e Messico

Rep. Ceca-Sud Africa LIVE, parte la seconda giornata

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Mondiali, la classifica marcatori all time

Una serata da incorniciare per Messi: tre gol all'Algeria nell'esordio del suo sesto mondiale e l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei Mondiali agganciando in testa Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio. Doppio passo avanti per Kane, che raggiunge tra gli altri anche Lineker e Batistuta a quota 10. Ecco la graduatoria completa

Migliori bomber nella storia dei Mondiali: Messi raggiunge Klose

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Mondiali, i giocatori con più presenze nella storia: Ronaldo raggiunge Maldini. CLASSIFICA

È un primato mai visto il sesto Mondiale in carriera per Messi e Cristiano Ronaldo (oltre al 'Memo' Ochoa), che partecipano all'edizione in Nord America. Si rinnova il duello tra i due protagonisti nella storia del torneo anche per il numero di presenze: CR7 ha raggiunto Maldini e ora punta Klose e Matthaus. Al momento, sembra irraggiungibile Messi... Ecco la top 20 all-time

Ronaldo raggiunge Maldini: i giocatori più presenti nella storia dei Mondiali

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Haaland "turista" a New York dopo l'esordio con la Norvegia. FOTO

Dopo aver brillato nel debutto al Mondiale con una doppietta nel 4-1 della Norvegia contro l'Iraq, Erling Haaland si è concesso una giornata da "turista" a New York. L'attaccante norvegese ha condiviso sui social alcuni scatti della sua visita, tra una passeggiata a Times Square insieme alla fidanzata e una tappa allo storico Katz's Delicatessen, locale celebre per il suo iconico "pastrami sandwich". E qualche giorno prima era passato dal calcio all'hockey su ghiaccio...

Haaland 'turista' a New York dopo l'esordio ai Mondiali con la Norvegia

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Norvegia, la Viking Row ha conquistato i Mondiali: cos'è la coreografia dei tifosi

Una remata collettiva, cori ritmati e migliaia di tifosi trasformati nell'equipaggio di una nave vichinga. La Viking Row è la coreografia simbolo della Norvegia ai Mondiali 2026: lanciata dai supporter sulle scale mobili di Boston prima dell'esordio contro l'Iraq è stata poi ripetuta nei locali e soprattutto sugli spalti... Un vero e proprio spettacolo che diventerà presto un tormentone

La Norvegia non solo tifa ma... rema! La Viking Row conquista il Mondiale

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Mondiali, Diomande e la lettera alla sorella morta: "Ogni mio gol porterà il tuo nome"

Yan Diomande ha dedicato una lettera alla sorella Roxane, morta a 15 anni e prima persona a credere nel suo talento. Il 19enne ivoriano ha ricordato a "The Players' Tribune" i provini falliti, il ritorno forzato in Africa e il dolore per la sua scomparsa: "Da quando sei morta sono vuoto". Ora, al suo primo Mondiale, le ha fatto una promessa: "Ogni volta che segnerò farò in modo che tutti sappiano il tuo nome. Ti dimostrerò che avevi ragione"

L'emozionante lettera di Diomande alla sorella morta a 15 anni

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Mondiali 2026, il calendario e le news di oggi in diretta: Neymar non ci sarà contro Haiti

Dopo le emozioni della serata e della notte col poker dell'Inghilterra sulla Croazia, il pari tra Portogallo e Congo, la vittoria del Ghana e il ko al debutto dell'Uzbekistan di Cannavaro, inizia un'altra intensa giornata ai Mondiali. Parte il secondo turno con gruppi A e B protagonisti: alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica e alle 21 Svizzera-Bosnia. Nella notte alle 00 Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud (orario italiano). Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale

Mondiali 2026, le news di oggi in diretta LIVE: Neymar non giocherà contro Haiti

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Bosnia, le scelte di formazione

Barbarez sceglie l'esperto Dzeko dal 1' in coppia con Demirovic. Gioca il talentino Alajbegovic, mentre Bajaktarevic è in panchina, così come Basic. In difesa presente Kolasinac

La formazione della Bosnia in grafica

Bosnia

Svizzera, le scelte di formazione

Tutto come da copione nelle scelte di Yakin con Embolo a guidare l'attacco. Ndoye e Rieder sulle corsie. A cemtrocampo Aebischer e Freuler con Xhaka. Gioca Widmer da terzino destro, Akanji centrale con Elvedi

Lo spogliatoio della Bosnia a Los Angeles

La formazione della Svizzera in grafica

Svizzera

Le formazioni ufficiali

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Rieder. Ct. Yakin

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Sunjic, Tahirovic, Memic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez

Statistiche e curiosità

Svizzera e Bosnia-Erzegovina si incontrano per la prima volta in un Mondiale.

Unico precedente tra Svizzera e Bosnia

L’unico precedente tra Svizzera e Bosnia risale a un'amichevole disputata a Zurigo 10 anni fa, vinta dagli ospiti per 2-0 con gol di Džeko e Miralem Pjanić

Svizzera, 26 conclusioni a rete nell'ultima gara

Costretta ad accontentarsi di un pareggio per 1-1, le 26 conclusioni a rete rappresentano anche il record per la Svizzera in una partita dei Mondiali. Dei 16 giocatori scesi in campo, 14 hanno tentato un tiro o creato un'occasione da gol.

Le statistiche della Svizzera dopo la prima giornata

Tra le quattro squadre del Gruppo B, la Svizzera ha completato il maggior numero di passaggi (527) e vanta la migliore precisione (91,5%). La Bosnia-Erzegovina ha completato il minor numero di passaggi (172) e ha registrato la peggiore precisione (63,5%).

Bosnia ko in una sola delle ultime 12 gare ufficiali

La Bosnia-Erzegovina ha perso solo una delle ultime 12 partite ufficiali (5 vittorie e 6 pareggi), dopo averne perse 12 nelle precedenti 15.

Bosnia, sei pareggi nelle ultime sei gare disputate

Tutte le ultime sei partite disputate dalla Bosnia in tutte le competizioni si sono concluse in parità – incluse due partite decise ai rigori nei play-off – e nessuna nazionale europea ha mai pareggiato sette partite consecutive

Svizzera a caccia della nona gara di fila senza sconfitte

In caso di vittoria o pareggio la Svizzera raggiungerà le 9 gare di fila senza sconfitte. La nazionale elvetica ha già raggiunto quota nove partite consecutive senza sconfitte in due occasioni (nel giugno 2013 e nel novembre 2018)

La Svizzera ha segnato 13 gol nelle ultime 5 gare contro squadre europee ai Mondiali

Nelle ultime cinque partite dei Mondiali contro avversarie europee, la Svizzera ha segnato 23 gol, con una media di 4,6 a partita

Embolo, 10 gol nelle ultime 13 gare con la Svizzera

Il bomber Breel Embolo sta vivendo il suo periodo di maggior prolificità. Includendo un rigore trasformato contro il Qatar, 10 dei suoi 25 gol in nazionale sono arrivati nelle ultime 13 partite.

Svizzera, l'ultima formazione aveva l'età più alta mai registrata in un Mondiale

L'età media dell'ultima formazione Svizzera (30 anni e 86 giorni) è stata la più alta mai registrata in una partita dei Mondiali. I due veterani con ben oltre 100 presenze in nazionale, Ricardo Rodríguez e il capitano Granit Xhaka, sono due dei tre svizzeri ad aver partecipato a sette grandi tornei, insieme a Shaqiri.