Andy Robertson e Diogo Jota hanno condiviso lo spogliatoio del Liverpool dal 2020 al 2025, vincendo insieme una Premier League, due Coppe di Lega, una Fa Cup e un Community Shield. Nell'estate 2025, purtroppo, il portoghese è morto in seguito ad un incidente stradale , lasciano un vuoto nel mondo del calcio. Robertson, che si prepara a giocare i Mondiali con la Scozia, ha vissuto un momento emozionante durante la registrazione di un video per il canale YouTube della Fifa. Il terzino ex Liverpool (al Tottenham dal 1° luglio), infatti, ha letto una lettera scritta per lui da Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota , che Robertson aveva ricordato una volta ottenuta la qualificazione ai Mondiali con la Scozia: "L'ho nascosto bene, ma sono stato a pezzi. Non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico Diogo Jota. Abbiamo parlato tantissimo dei Mondiali. Lui li ha persi l'ultima volta per infortunio, io perché la Scozia non si è qualificata e abbiamo sempre discusso di come sarebbe stato partecipare a un Mondiale. So che da qualche parte mi starà sorridendo ".

La lettera della moglie di Diogo Jota

Cardoso ha iniziato la sua lettera indirizzata a Robertson dicendo: "Andy, ti sto scrivendo con il cuore pieno di gratitudine e soprattutto di orgoglio. Diogo parlava spesso di te, dell'amicizia che avete costruito, delle battaglie che avete combattuto insieme, le sfide, le risate e le conversazioni sul calcio e sui sogni. Il Mondiale era uno di quei sogni -prosegue la moglie di Diogo Jota- un sogno che voi due avete nutrito fianco a fianco, con la stessa passione con cui scendevate in campo. Quando ho sentito le tue parole su quel che hai provato quando la Scozia si è qualificata ai Mondiali dopo così tanti anni di attesa, ho capito che Diogo non ha mai lasciato davvero il campo. Raggiungendo quel traguardo e assicurandoti il tuo posto alla Coppa del Mondo, non sarai da solo. tu porterai con te anche il suo sogno. E quando entrerai in campo, so che non sarai solo tu ad entrare, ma che ci sarà Diogo con te, nei tuoi pensieri, nei tuoi passi, nel tuo cuore... Così -conclude Cardoso- oggi voglio ringraziarti per non averlo dimenticato, per averlo portato con te, per aver trasformato il dolore della perdita in forza e in qualcosa di così bello. Così è come facciamo a casa, tutti i giorni. Lui sarebbe, e lo è, incredibilmente fiero di te. Custodisci quel sogno, Andy: vivilo per te e per lui. Con amore, gratitudine e tutto il mio supporto, Rute".