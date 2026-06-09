In un video postato sul canale YouTube della Fifa, Andy Robertson ha letto un'emozionante lettera scritta per lui da Rute Cardoso, moglie di Diogo Jota, suo ex compagno al Liverpool dal 2020 al 2025, anno della scomparsa del portoghese. Nella lettera, la donna ricorda l'amicizia che legava i due giocatori e ringrazia lo scozzese di aver ricordato il marito dopo la qualificazione ai Mondiali della sua Nazionale
Andy Robertson e Diogo Jota hanno condiviso lo spogliatoio del Liverpool dal 2020 al 2025, vincendo insieme una Premier League, due Coppe di Lega, una Fa Cup e un Community Shield. Nell'estate 2025, purtroppo, il portoghese è morto in seguito ad un incidente stradale, lasciano un vuoto nel mondo del calcio. Robertson, che si prepara a giocare i Mondiali con la Scozia, ha vissuto un momento emozionante durante la registrazione di un video per il canale YouTube della Fifa. Il terzino ex Liverpool (al Tottenham dal 1° luglio), infatti, ha letto una lettera scritta per lui da Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota, che Robertson aveva ricordato una volta ottenuta la qualificazione ai Mondiali con la Scozia: "L'ho nascosto bene, ma sono stato a pezzi. Non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico Diogo Jota. Abbiamo parlato tantissimo dei Mondiali. Lui li ha persi l'ultima volta per infortunio, io perché la Scozia non si è qualificata e abbiamo sempre discusso di come sarebbe stato partecipare a un Mondiale. So che da qualche parte mi starà sorridendo".
La lettera della moglie di Diogo Jota
Cardoso ha iniziato la sua lettera indirizzata a Robertson dicendo: "Andy, ti sto scrivendo con il cuore pieno di gratitudine e soprattutto di orgoglio. Diogo parlava spesso di te, dell'amicizia che avete costruito, delle battaglie che avete combattuto insieme, le sfide, le risate e le conversazioni sul calcio e sui sogni. Il Mondiale era uno di quei sogni -prosegue la moglie di Diogo Jota- un sogno che voi due avete nutrito fianco a fianco, con la stessa passione con cui scendevate in campo. Quando ho sentito le tue parole su quel che hai provato quando la Scozia si è qualificata ai Mondiali dopo così tanti anni di attesa, ho capito che Diogo non ha mai lasciato davvero il campo. Raggiungendo quel traguardo e assicurandoti il tuo posto alla Coppa del Mondo, non sarai da solo. tu porterai con te anche il suo sogno. E quando entrerai in campo, so che non sarai solo tu ad entrare, ma che ci sarà Diogo con te, nei tuoi pensieri, nei tuoi passi, nel tuo cuore... Così -conclude Cardoso- oggi voglio ringraziarti per non averlo dimenticato, per averlo portato con te, per aver trasformato il dolore della perdita in forza e in qualcosa di così bello. Così è come facciamo a casa, tutti i giorni. Lui sarebbe, e lo è, incredibilmente fiero di te. Custodisci quel sogno, Andy: vivilo per te e per lui. Con amore, gratitudine e tutto il mio supporto, Rute".
Robertson: "Giocherò al Mondiale per me e per Diogo"
Una volta lette le parole di Cardoso, Robertson ha detto, visibilmente emozionato: "Questa lettera mi resterà impressa per molto tempo. Faremo sempre in modo che il suo nome non venga mai dimenticato, che i suoi ricordi siano sempre custoditi, come dice Rute. Lui è sempre presente. È sempre nei nostri pensieri. I ricordi sono qualcosa che riaffiorano sempre e a volte ridiamo, a volte piangiamo. So che sarà proprio lui il primo pensiero che avrò quando scenderò in campo. E sì, non gioco solo per me stesso, gioco per entrambi."