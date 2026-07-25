L'arbitro Mariani: "Orgoglioso di aver rappresentato l'Italia ai Mondiali"

A una settimana dalla conclusione del Mondiale, l'unico rappresentante italiano in campo, l'arbitro Maurizio Mariani, ha voluto condividere con Sky Sport i suoi ricordi e l'emozione per un traguardo importantissimo, il più prestigioso che un direttore di gara possa sognare, frutto di un lungo percorso di preparazione fisica e mentale. Mariani, insieme agli assistenti Bindoni e Tegoni, ha diretto tre partite della Coppa del Mondo: Arabia Saudita-Uruguay e Colombia-Repubblica Democratica del Congo nella fase a gironi, e poi il 16mo di finale tra Brasile e Giappone. Infine, per l'arbitro romano della sezione di Aprilia c'è stata la soddisfazione della semifinale Argentina-Inghilterra vissuta col ruolo di 4° ufficiale (e con un altro italiano al Var, Marco Di Bello). "Sono orgoglioso di aver rappresentato l'Italia e tutti gli arbitri italiani" ha detto Mariani, che attraverso Sky Sport ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato a raggiungere questo risultato e soprattutto la sua famiglia, che ha atteso il suo ritorno in Italia dopo questa lunga e prestigiosa avventura.