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L'arbitro Mariani: "Orgoglioso di aver rappresentato l'Italia ai Mondiali"

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A una settimana dalla fine del Mondiale Maurizio Mariani, l'arbitro che ha rappresentato l'Italia, ha espresso a Sky Sport la soddisfazione  per l'importante traguardo: "Orgoglioso di aver rappresentato l'Italia", ha detto Mariani, che ha diretto tre partite ed è stato 4° ufficiale in semifinale

A una settimana dalla conclusione del Mondiale, l'unico rappresentante italiano in campo, l'arbitro Maurizio Mariani, ha voluto condividere con Sky Sport i suoi ricordi e l'emozione per un traguardo importantissimo, il più prestigioso che un direttore di gara possa sognare, frutto di un lungo percorso di preparazione fisica e mentale. Mariani, insieme agli assistenti Bindoni e Tegoni, ha diretto tre partite della Coppa del Mondo: Arabia Saudita-Uruguay e Colombia-Repubblica Democratica del Congo nella fase a gironi, e poi il 16mo di finale tra Brasile e Giappone. Infine, per l'arbitro romano della sezione di Aprilia c'è stata la soddisfazione della semifinale Argentina-Inghilterra vissuta col ruolo di 4° ufficiale (e con un altro italiano al Var, Marco Di Bello). "Sono orgoglioso di aver rappresentato l'Italia e tutti gli arbitri italiani"  ha detto Mariani, che attraverso Sky Sport ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato a raggiungere questo risultato e soprattutto la sua famiglia, che ha atteso il suo ritorno in Italia dopo questa lunga e prestigiosa avventura.

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