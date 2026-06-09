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Platini denuncia il presidente Fifa Infantino per diffamazione e traffico di influenze

Mondiali

L’ex presidente Uefa ha presentato una denuncia contro il numero 1 del calcio mondiale. Secondo Platini, Infantino e altri due ex funzionari Fifa avrebbero "operato per estrometterlo dalla corsa alla presidenza" dell’organizzazione attraverso "accuse infondate". Annunciata anche una causa civile contro la Fifa

Nella giornata di lunedì, Michel Platini ha presentato una denuncia contro il presidente della Fifa Gianni Infantino per 'calunnia' e 'traffico di influenze' in risposta alla vicenda giudiziaria che non gli permise di diventare il numero uno del calcio mondiale nel 2015. La denuncia coinvolge anche due ex funzionari Fifa. Secondo quanto sostiene Platini, Infantino (suo storico numero due alla Uefa) e altri due ex funzionari Fifa avrebbero "operato per estrometterlo dalla corsa alla presidenza" dell’organizzazione attraverso "accuse infondate"

La vicenda giudiziaria

Nel 2015 Michel Platini sembra ormai prossimo a essere eletto capo del calcio mondiale quando un’indagine svizzera solleva uno scandalo su un presunto pagamento di due milioni di franchi svizzeri (1,8 milioni di euro) ricevuto dall’allora presidente Sepp Blatter nel 2011. Da lì la squalifica di 8 anni comminata dal comitato etico della Fifa (ridotti poi a sei) e un percorso giudiziario infinito. Le accuse sono poi cadute di recente, dopo l’assoluzione in sede civile

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La nomina del 'giudice istruttore' e le precedenti denunce

La denuncia di Platini è accompagnata dalla costituzione di parte civile, comporterà quindi la nomina di un giudice istruttore. Nel 2018 l’ex presidente Uefa aveva presentato alla giustizia svizzera una denuncia semplice per calunnia contro ignoti, e nel 2021 una contro Infantino per traffico di influenze. La prima è stata in seguito considerata prescritta. La seconda invece è stata archiviata a ottobre.

La procedura civile contro la Fifa

Platini ha poi preannunciato, attraverso un suo portavoce, una causa civile contro la Fifa per risarcimento danni legati alle "manovre utilizzate per impedirgli di essere eletto presidente Fifa nel 2015". Dopo lo scoppio di quel caso, Gianni Infantino fu eletto presidente Fifa nel 2016, ed è stato poi confermato nel 2019 e nel 2023. Il prossimo mandato partirà a marzo 2027. 

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