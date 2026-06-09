Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali, l'Uzbekistan di Cannavaro perquisito con cani antidroga a New York

Mondiali

Rigidissime le misure di sicurezza adottate dagli Stati Uniti per i Mondiali, protocollo al quale è stato sottoposto anche l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Arrivata in pullman all'Icahn Stadium di New York per l'amichevole persa contro l'Olanda, la Nazionale asiatica è stata accuratamente controllata dal personale tra perquisizioni, metal detector e cani antidroga come mostrato dalle immagini di Espn

TUTTE LE NEWS SUI MONDIALI

Il Mondiale è già iniziato, quantomeno alla voce sicurezza. Rigidissime le misure adottate dagli Stati Uniti, protocollo al quale è stato sottoposto anche l'Uzbekistan. Alla prima partecipazione nella fase finale del torneo, la Nazionale allenata da Fabio Cannavaro ha disputato e perso 2-1 l'amichevole di lunedì contro l'Olanda. A prendersi la scena, tuttavia, sono stati proprio i controlli nei confronti della squadra asiatica all'arrivo in pullman all'Icahn Stadium di New York. Come mostrato dalle immagini di Espn, tutti i giocatori e lo staff sono stati accuratamente esaminati tra perquisizioni, metal detector e cani antidroga. Ogni membro della delegazione, appena sceso dal bus, è stato invitato anche a svuotare le tasche e a lasciare il proprio zaino per ulteriori verifiche. Davvero scrupolosa la gestione adottata dalla sicurezza americana, che ha ammassato in strada i borsoni dell'Uzbekistan per ispezionarli prima del via libera dopo diversi minuti.

Approfondimento

Artan escluso dal Mondiale: visto negato dagli Usa

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Artan escluso dal Mondiale: visto negato dagli Usa

IL CASO

Nominato miglior arbitro africano nel 2025 e primo somalo designato per la fase finale del...

Traffico di influenze, Platini denuncia Infantino

Mondiali

L’ex presidente Uefa ha presentato una denuncia contro il numero 1 del calcio mondiale. Secondo...

Olanda-Uzbekistan 2-1: Gakpo manda ko Cannavaro

amichevole

La Nazionale di Cannavaro sfiora il colpaccio in amichevole contro l'Olanda a New York. Termina...

Malen, che errore in Olanda-Uzbekistan. VIDEO

amichevole

Errore di Malen non da Malen. L'attaccante della Roma, sceso in campo con l'Olanda in...

Neymar migliora: il recupero procede bene

Mondiali

Neymar continua il suo iter riabilitativo verso i Mondiali: l'ex stella di Barcellona e Psg si è...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE