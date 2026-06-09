Il Mondiale è già iniziato, quantomeno alla voce sicurezza. Rigidissime le misure adottate dagli Stati Uniti, protocollo al quale è stato sottoposto anche l'Uzbekistan. Alla prima partecipazione nella fase finale del torneo, la Nazionale allenata da Fabio Cannavaro ha disputato e perso 2-1 l'amichevole di lunedì contro l'Olanda. A prendersi la scena, tuttavia, sono stati proprio i controlli nei confronti della squadra asiatica all'arrivo in pullman all'Icahn Stadium di New York. Come mostrato dalle immagini di Espn, tutti i giocatori e lo staff sono stati accuratamente esaminati tra perquisizioni, metal detector e cani antidroga. Ogni membro della delegazione, appena sceso dal bus, è stato invitato anche a svuotare le tasche e a lasciare il proprio zaino per ulteriori verifiche. Davvero scrupolosa la gestione adottata dalla sicurezza americana, che ha ammassato in strada i borsoni dell'Uzbekistan per ispezionarli prima del via libera dopo diversi minuti.

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