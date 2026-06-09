L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan è stato escluso dal Mondiale . Classe 1992, miglior arbitro africano nel 2025 e primo somalo designato per la fase finale, Artan non potrà prendere parte al torneo dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso nel Paese . Come riporta Sky Sports, al suo arrivo sabato all'aeroporto di Miami, l'arbitro si è visto rifiutare il visto ed è stato costretto a tornare a Istanbul dopo essere stato respinto. A sostegno della decisione, un portavoce della US Customs and Border Protection ha spiegato che Artan è stato sottoposto a "ulteriori controlli" mentre gli agenti stavano valutando se consentirgli di entrare negli Stati Uniti. Successivamente è stato aggiunto: "A seguito di un controllo, il viaggiatore, arbitro dei Mondiali Fifa, è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica e gli è stato negato l'ingresso" .

Fifa: "È il Governo ospitante a decidere chi riceve il visto"

La Somalia è uno dei diversi Paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Sulla vicenda è intervenuto un portavoce della Fifa che, come scrive Sky Sports, ha commentato così il caso: "La Fifa conferma che l'arbitro Omar Abdulkadir Artan non potrà allenarsi e arbitrare ai Mondiali dopo che gli è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti. La Fifa non è coinvolta nelle procedure di immigrazione del Paese ospitante, comprese le procedure di rilascio dei visti, ed è stata informata dalle autorità che la situazione di Artan non subirà modifiche al momento. In linea con le precedenti edizioni dei Mondiali, è il Governo ospitante a decidere in ultima istanza chi riceve il visto e chi viene ammesso nel Paese". Un rappresentante del Governo somalo, il consigliere del Ministero dello Sport Ciise Aden Abshir, ha dichiarato all'AFP: "Omar è tra gli arbitri più rispettati in Africa e merita il sostegno dell'intera comunità calcistica. Negargli l'ingresso e impedirgli di arbitrare non solo danneggia la sua persona, ma mina anche l'impegno del calcio per l'equità, il merito e lo spirito del fair play".