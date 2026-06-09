Mondiali, gli Usa negano il visto all'arbitro somalo Omar Artan: la Fifa lo escludeIL CASO
Nominato miglior arbitro africano nel 2025 e primo somalo designato per la fase finale del torneo, Omar Artan è stato escluso dal Mondiale dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso nel Paese all'aeroporto di Miami. Il commento della Fifa: "Non siamo coinvolti nelle procedure di immigrazione del Paese ospitante, il cui Governo decide in ultima istanza chi riceve il visto"
L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan è stato escluso dal Mondiale. Classe 1992, miglior arbitro africano nel 2025 e primo somalo designato per la fase finale, Artan non potrà prendere parte al torneo dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso nel Paese. Come riporta Sky Sports, al suo arrivo sabato all'aeroporto di Miami, l'arbitro si è visto rifiutare il visto ed è stato costretto a tornare a Istanbul dopo essere stato respinto. A sostegno della decisione, un portavoce della US Customs and Border Protection ha spiegato che Artan è stato sottoposto a "ulteriori controlli" mentre gli agenti stavano valutando se consentirgli di entrare negli Stati Uniti. Successivamente è stato aggiunto: "A seguito di un controllo, il viaggiatore, arbitro dei Mondiali Fifa, è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica e gli è stato negato l'ingresso".
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Fifa: "È il Governo ospitante a decidere chi riceve il visto"
La Somalia è uno dei diversi Paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Sulla vicenda è intervenuto un portavoce della Fifa che, come scrive Sky Sports, ha commentato così il caso: "La Fifa conferma che l'arbitro Omar Abdulkadir Artan non potrà allenarsi e arbitrare ai Mondiali dopo che gli è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti. La Fifa non è coinvolta nelle procedure di immigrazione del Paese ospitante, comprese le procedure di rilascio dei visti, ed è stata informata dalle autorità che la situazione di Artan non subirà modifiche al momento. In linea con le precedenti edizioni dei Mondiali, è il Governo ospitante a decidere in ultima istanza chi riceve il visto e chi viene ammesso nel Paese". Un rappresentante del Governo somalo, il consigliere del Ministero dello Sport Ciise Aden Abshir, ha dichiarato all'AFP: "Omar è tra gli arbitri più rispettati in Africa e merita il sostegno dell'intera comunità calcistica. Negargli l'ingresso e impedirgli di arbitrare non solo danneggia la sua persona, ma mina anche l'impegno del calcio per l'equità, il merito e lo spirito del fair play".