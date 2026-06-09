Cos'è il Premio Campanati e chi lo assegna

Nato in memoria del 'Presidentissimo Campanati' che -come direttore di gara prima e come dirigente calcistico a livello nazionale e internazionale poi– si è speso per accrescere e rinforzare il movimento arbitrale, il premio mira a riconoscere l’impegno e la dedizione del 23esimo uomo in campo. Presidente dell’AIA per 18 anni e designatore UEFA e FIFA dal ’68 al ’92, Campanati ha sempre difeso il ruolo dell’arbitro, dimostrandosi sì un attento e severo osservatore, ma riservando alle sedi opportune i consigli e le critiche costruttive all’operato dei colleghi. È sulla scorta di questo atteggiamento che il Premio Giulio Campanati vuole evidenziare il merito e non gli errori degli arbitri in campo. A decretare il vincitore sarà una giuria di qualità formata da giornalisti (tra cui Lorenzo Fontani di SkySport) e dirigenti sportivi, esponenti del mondo arbitrale e grandi arbitri del passato, incaricata di valutare con attenzione le direzioni di tutte le gare disputate durante le fasi finali dei Campionati del Mondo FIFA 2026.