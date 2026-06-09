Ai Mondiali occhi puntati anche sugli arbitri, con il ritorno del 'Premio Giulio Campanati', dedicato al miglior arbitro della Coppa del Mondo di calcio. Campanati è stato Presidente dell’AIA per 18 anni e designatore UEFA e FIFA dal ’68 al ’92. A decretare il vincitore una giuria di giornalisti, dirigente sportivi, arbitri del passato ed esponenti del mondo arbitrale. Cerimonia di premiazione in autunno: chi sarà il migliore? In lizza anche l'unico italiano Mariani
L’Associazione "Amici di Giulio Campanati", insieme alla Sezione Associazione Italiana Arbitri di Milano, ha istituito la settima edizione del Premio dedicato al miglior arbitro dei Campionati Mondiali di calcio Fifa 2026. L'iniziativa è promossa dall’Associazione "Amici di Giulio Campanati" insieme alla Sezione AIA di Milano "Giulio Campanati-Umberto Meazza" e vanta il patrocinio della Figc e della Gazzetta dello Sport.
Cos'è il Premio Campanati e chi lo assegna
Nato in memoria del 'Presidentissimo Campanati' che -come direttore di gara prima e come dirigente calcistico a livello nazionale e internazionale poi– si è speso per accrescere e rinforzare il movimento arbitrale, il premio mira a riconoscere l’impegno e la dedizione del 23esimo uomo in campo. Presidente dell’AIA per 18 anni e designatore UEFA e FIFA dal ’68 al ’92, Campanati ha sempre difeso il ruolo dell’arbitro, dimostrandosi sì un attento e severo osservatore, ma riservando alle sedi opportune i consigli e le critiche costruttive all’operato dei colleghi. È sulla scorta di questo atteggiamento che il Premio Giulio Campanati vuole evidenziare il merito e non gli errori degli arbitri in campo. A decretare il vincitore sarà una giuria di qualità formata da giornalisti (tra cui Lorenzo Fontani di SkySport) e dirigenti sportivi, esponenti del mondo arbitrale e grandi arbitri del passato, incaricata di valutare con attenzione le direzioni di tutte le gare disputate durante le fasi finali dei Campionati del Mondo FIFA 2026.
Da Rizzoli a Orsato a Letexier: chi lo ha già vinto
Al termine della competizione ciascun giurato stilerà una graduatoria dei tre arbitri che si sono maggiormente distinti sotto il profilo tecnico, comportamentale e fisico-atletico. Chi raccoglierà più preferenze si aggiudicherà il Premio Giulio Campanati 2026. Il premio è stato assegnato nel 2014 e nel 2016 all’arbitro italiano Nicola Rizzoli, in occasione dei Mondiali FIFA di Russia 2018 all’argentino Nestor Pitana, durante gli Europei 2020 all’olandese Bijorn Kuipers, mentre l'edizione dei Mondiali in Qatar è stata vinta dall'italiano Daniele Orsato e l’ultima, relativa e UEFA EURO 2024 in Germania, dall’arbitro francese François Letexier. Tra gli arbitri in lizza ovviamente anche l'unico arbitro italiano presente in Usa, Canada e Messico, cioè Maurizio Mariani. La cerimonia di premiazione si terrà nell’autunno di quest’anno.