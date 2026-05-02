Tutti i giocatori convocati ai Mondiali (per ora)

La lista dei convocati deve avere un numero minimo di 23 giocatori e un massimo di 26. Non è una novità: già dal Mondiale 2022 il numero massimo era salito da 23 a 26. E tre devono essere necessariamente portieri. I giocatori scelti devono necessariamente far parte della lista provvisoria precedentemente consegnata alla Fifa (che andava da 33 a 55 giocatori).

Capitolo infortuni. Se un giocatore si fa male può essere sostituito da un altro giocatore presente nell'elenco provvisorio, ma solo in caso di infortunio o malattia grave, e fino a 24 ore prima del calcio d'inizio della prima partita della sua squadra nel Mondiale. In caso di infortuni dei portieri non c'è nessuna deadline, potranno essere sostituiti in qualsiasi momento del torneo. Sarà il Comitato Medico Fifa ad accertarsi se l'infortunio o la malattia siano sufficientemente gravi da impedire al giocatore di partecipare al Mondiale.

E ora, le liste già ufficializzate