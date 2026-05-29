Argentina, ufficiali le convocazioni per il Mondiale: Nico Paz e Lautaro con Messi
Ufficiali i 26 convocati da Scaloni per i Mondiali 2026: gli "italiani" sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez. Mentre Lionel Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Di seguito tutti i nomi
- Portiere: EMILIANO MARTINEZ (Aston Villa)
- Portiere: JUAN MUSSO (Atletico Madrid)
- Difensore: GONZALO MONTIEL (River Plate)
- Difensore: NAHUEL MOLINA (Atletico Madrid)
- Difensore: LISANDRO MARTINEZ (Man. Utd)
- Difensore: NICOLAS OTAMENDI (Benfica)
- Difensore: LEONARDO BALERDI (Olympique Marsiglia)
- Difensore: CRISTIAN ROMERO (Tottenham)
- Difensore: NICOLAS TAGLIAFICO (Lione)
- Difensore: FACUNDO MEDINA (Olympique Marsiglia)
- Centrocampista: GIOVANI LO CELSO (Betis)
- Centrocampista: LEANDRO PAREDES (Boca Juniors)
- Centrocampista: RODRIGO DE PAUL (Inter Miami)
- Centrocampista: EXEQUIEL PALACIOS (Bayer Leverkusen)
- Centrocampista: ENZO FERNANDEZ (Chelsea)
- Centrocampista: ALEXIS MAC ALLISTER (Liverpool)
- Centrocampista: VALENTIN BARCO (Strasburgo)
- Attaccante: LIONEL MESSI (Inter Miami)
- Attaccante: NICO GONZALEZ (Atletico Madrid)
- Attaccante: GIULIANO SIMEONE (Atletico Madrid)
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ (Inter)
- Attaccante: JOSE' MANUEL LOPEZ (Palmeiras)
- Attaccante: JULIAN ALVAREZ (Atletico Madrid)
- Attaccante: THIAGO ALMADA (Atletico Madrid)
- Attaccante: NICO PAZ (Como)
- Solo Lautaro Martinez e Nico Paz i convocati della Serie A da Scaloni per il Mondiale. Ma sono diversi gli ex transitati dal campionato italiano: da Musso a Romero, da Molina a Paredes, da De Paul a Nico Gonzalez