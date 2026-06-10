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Brasile, Ancelotti e il compleanno oggi: i giocatori lo festeggiano prima dell'allenamento

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Carlo Ancelotti compie 67 anni e il suo Brasile lo ha festeggiato all'inizio dell'allenamento. Il ct italiano è stato applaudito mentre passava in mezzo al 'corridoio umano' formato dalla squadra. Clima più disteso che mai nel ritiro verdeoro, col Brasile che comincerà il suo Mondiale nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno a New York contro il Marocco. Nel VIDEO sotto l'allenamento con la festa iniziale per l'allenatore

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