I precedenti
Brasile e Marocco si affronteranno per la seconda volta ai Mondiali, dopo il successo per 3-0 del Brasile nella fase a gironi del 1998, partita in cui Ronaldo e Rivaldo segnarono i loro primi gol nella competizione.
Al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, va in scena l'esordio al Mondiale del Brasile che affronta il Marocco. Ancelotti parte con Igor Thiago riferimento avanzato e il trio Raphinha-Paquetá-Vinicius alle sue spalle. In difesa gioca Ibanez. Ouahbi risponde col tridente Brahim Diaz-Saibari-El Khannouss. Calcio d'inizio alle 24
BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Ibanez; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Paquetá, Vinicius Jr.; Igor Thiago. Ct. Ancelotti
MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Diaz, Saibari, El Khannouss. Ct. Ouahbi
BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Ibanez; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Paquetá, Vinicius Jr.; Igor Thiago. Ct. Ancelotti
MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Diaz, Saibari, El Khannouss. Ct. Ouahbi
Brasile e Marocco si affronteranno per la seconda volta ai Mondiali, dopo il successo per 3-0 del Brasile nella fase a gironi del 1998, partita in cui Ronaldo e Rivaldo segnarono i loro primi gol nella competizione.
L'unico precedente tra Brasile e Marocco dopo la sfida mondiale del 1998 è l'amichevole del marzo 2023 in Tunisia, terminata 2-1 per il Marocco.
Il Brasile ha vinto sette delle otto partite giocate ai Mondiali contro squadre africane, con l'unica eccezione della sconfitta per 1-0 contro il Camerun nel 2022. Questa sfida è l'unica della fase a gironi a vedere contrapposte due squadre attualmente tra le prime 10 del Ranking FIFA (Brasile 6°, Marocco 8°).
Il Brasile è l'unica nazionale ad aver partecipato a tutte le 23 edizioni dei Mondiali dal 1930. I verdeoro hanno vinto il torneo più di chiunque altro (5 titoli) e vantano la percentuale di vittorie più alta nella storia della competizione (67% - 76 successi in 114 partite).
L'ultimo trionfo del Brasile ai Mondiali risale al 2002. La nazionale brasiliana è a secco di vittorie da cinque edizioni, eguagliando la sua striscia negativa più lunga di sempre, già registrata tra il 1930 e il 1954 e tra il 1974 e il 1990.
Il Brasile ha vinto il proprio girone in ogni edizione dei Mondiali dal 1982. Inoltre, i verdeoro sono imbattuti nelle ultime 20 partite di apertura (17 vittorie, 3 pareggi); l'ultima sconfitta all'esordio risale al 1934 contro la Spagna (1-3).
Il quinto posto e la media di 1.3 gol a partita nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 rappresentano per il Brasile la peggior prestazione da quando è stato introdotto l'attuale formato, 30 anni fa.
Il Marocco partecipa ai Mondiali per la settima volta, la terza consecutiva: si tratta della striscia più lunga nella storia della nazionale, nonché la più lunga attualmente in corso per una squadra africana, a pari merito con Senegal e Tunisia. Tuttavia, il Marocco non ha mai vinto la partita d'esordio in un Mondiale (3 pareggi, 3 sconfitte).
Il Marocco è stata l'unica squadra della sezione CAF a vincere il 100% delle partite di qualificazione ai Mondiali 2026 (8 su 8).
Il quarto posto del 2022 è il miglior piazzamento di sempre per una nazionale africana ai Mondiali FIFA. In quell'edizione, il Marocco ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni, più di quante ne avesse registrate nelle precedenti 16 partite nella competizione (3).
Brahim Díaz e Ayoub El Kaabi hanno segnato otto dei nove gol del Marocco nella Coppa d'Africa 2025. Díaz è stato il capocannoniere del torneo (5 gol), mentre El Kaabi ha realizzato tre reti.
Raphinha è stato il giocatore del Brasile con più coinvolgimenti in gol nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, con cinque reti e due assist. Nell'edizione 2022, è stato il giocatore che ha effettuato più tiri nello specchio senza mai segnare (6 tiri nello specchio, 0 gol).
Carlo Ancelotti vivrà il suo primo Mondiale da Commissario Tecnico del Brasile; è il primo allenatore non brasiliano a guidare la Seleção nel torneo. Potrebbe diventare il terzo tecnico a vincere sia il Mondiale che la Champions League/Coppa dei Campioni, dopo Marcello Lippi e Vicente del Bosque.