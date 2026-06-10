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Erling Braut Haaland ai Mondiali con la Norvegia: userà anche il cognome della madre

norvegia

Erling Haaland cambia cognome… almeno sulla maglia della Norvegia. L'attaccante del Manchester City continuerà infatti a utilizzare anche il cognome della madre, presentandosi come "Braut Haaland" durante il Mondiale 2026. Una scelta già adottata nelle ultime partite della nazionale e legata a una tradizione diffusa in Norvegia dove è comune utilizzare entrambi i cognomi dei genitori

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Per anni il bomber del Manchester City Erling Haaland aveva scelto di usare soltanto il cognome del padre Alfie, ex calciatore professionista, ma dalla scorsa estate ha deciso di aggiungere anche "Braut", cognome della madre Gry Marita, ex campionessa di eptathlon. Con il doppio cognome Haaland ha già segnato 13 gol nelle ultime cinque partite di qualificazione, compresa la doppietta rifilata all'Italia nel 4-1 di San Siro. Ora Braut Haaland sarà anche utilizzato per i Mondiali e vuole trascinare la Norvegia anche al Mondiale, torneo che la nazionale scandinava ritrova per la prima volta dal 1998.

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