Nell'edizione successiva, organizzata in Svizzera per i 50 anni della Fifa, fu ripristinata la fase a eliminazione diretta e la finale per assegnare la Coppa, ma non mancarono le perplessità attorno a quello che fu il format. Le 16 nazionali partecipanti - che si erano guadagnate il pass per il Mondiale attraverso le qualificazioni tranne il Paese ospitante e i campioni in carica, come sarebbe diventata poi consuetudine fino al 2006 - furono distribuite in 4 gironi da 4, ma particolarmente importante fu la scelta delle teste di serie: queste, infatti, non potevano incontrarsi tra di loro nel girone, per cui ogni squadra disputava solamente due partite. A qualificarsi erano le prime due di ogni raggruppamento, ma qui scattava l'altro anomalia: le quattro vincitrici venivano inserite nello stesso lato del tabellone (e, quindi, si sfidavano le più forti già ai quarti e in semifinale) e le seconde nell'altro. Anche attraverso questo meccanismo riuscì ad aggiudicarsi il trofeo la Germania Ovest (che era arrivata seconda nel girone).