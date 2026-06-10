Mondiali di calcio, come sono cambiati dal 1930 a oggi: 10 format diversi in 23 edizioniil format
Introduzione
Il conto alla rovescia sta per esaurirsi. È ormai tutto pronto per l'inizio del Mondiale 2026, il primo nella storia con 48 squadre ai nastri di partenza. Meglio fare un ripasso delle nuove regole e vedere come è cambiata la struttura del torneo dalla prima edizione a oggi: ci sono stati ben 10 format diversi in 23 edizioni!
Quello che devi sapere
Mondiale 1930: caccia all'invito
La prima edizione della storia si disputò in Uruguay, scelta della sede che avrebbe condizionato il numero delle partecipanti. Allora non vi erano gironi di qualificazione, ma tutti i Paesi affiliati alla Fifa furono invitati all'evento. Parteciparono di buon grado le nazionali del continente, ovvero Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Messico, Paraguay, Perù e Stati Uniti, per un totale di nove squadre, mentre quasi tutti dall'Europa rifiutarono l'invito per la distanza e i costi che avrebbero dovuto coprire per arrivare in Uruguay senza dimenticare chi, come l'Inghilterra, da 'inventore del calcio' rifiutò la scelta di organizzare il torneo altrove. Alla fine, con l'intervento del presidente Fifa, Jules Rimet, si convinsero a partecipare Belgio, Francia, Romania e Jugoslavia. Saltò all'ultimo la presenza della Bulgaria, per cui il Mondiale si giocò a 13 squadre e il sorteggio avvenne direttamente con tutte le squadre già presenti a Montevideo (unica città in cui si giocò): furono creati tre gironi da tre e uno da quattro (quest'ultima, dunque, prevedeva una giornata in più) e solo le prime classificate si qualificano per la semifinale. Alla fine a trionfare furono proprio i padroni di casa uruguaiani.
Mondiale 1934: nessuna fase a gironi
Come rivalsa per quanto successo quattro anni prima, fu l'Uruguay campione del mondo in carica a disertare il torneo organizzato in Italia e che vide alzare la coppa al cielo proprio gli Azzurri. Anche la squadra di Vittorio Pozzo, nonostante fosse Paese ospitante, dovette conquistarsi un posto nei Mondiali attraverso le qualificazioni. Il torneo si allargò a 16 squadre (di cui tre centro e sudamericane e un'africana), ma non fu disputata alcuna fase a gironi: le nazionali, infatti, furono inizialmente divise in due urne e poi si procedette al sorteggio degli ottavi di finale, seguito da quello dei quarti e delle semifinali. Subito la fase a eliminazione diretta, quindi, e in caso di parità nei 90 minuti regolamentari prima i supplementari e, poi, eventualmente, la ripetizione dell'incontro: un meccanismo che coinvolse la stessa Italia che approdò in semifinale dopo l'1-0 sulla Spagna (il primo confronto era terminato 1-1).
Mondiale 1950: l'unico senza una finale
Teoricamente anche quest'edizione si sarebbe dovuta giocare con 16 nazionali al via ma, le ripercussioni al tempo ancora recenti della seconda guerra Mondiale, cambiò le carte in tavola: chi per problemi economici (come la Turchia), chi per mantenere fede alla parola data (come la Scozia che aveva detto che non avrebbe partecipato se non si fosse classificata da prima del suo girone di qualificazione), chi per protesta contro il calendario (come la Francia, inizialmente richiamata al posto della Scozia) e chi per altri motivi (come l'India che pretendeva di giocare, come loro usanza, a piedi scalzi), alla fine la Coppa si giocò con 13 squadre.
Le esclusioni portarono alla compilazione di due gironi da quattro squadre, uno da tre e uno da due, con qualificazione garantita a tutte le vincitrici dei gironi. Queste, però, al contrario di quanto avveniva in precedenza e sarebbe mai accaduto in seguito, non si affrontarono in due semifinali, ma fu composto un ulteriore girone finale all'italiana da 4 squadre. Chi raccoglieva più punti avrebbe vinto il Mondiale e il titolò finì nelle mani dell'Uruguay che, all'ultima giornata, vinse lo scontro diretto col Brasile 'padrone di casa' (il cosiddetto Maracanazo) e lo superò al primo posto in classifica.
Mondiale 1954: meccanismi al contrario
Nell'edizione successiva, organizzata in Svizzera per i 50 anni della Fifa, fu ripristinata la fase a eliminazione diretta e la finale per assegnare la Coppa, ma non mancarono le perplessità attorno a quello che fu il format. Le 16 nazionali partecipanti - che si erano guadagnate il pass per il Mondiale attraverso le qualificazioni tranne il Paese ospitante e i campioni in carica, come sarebbe diventata poi consuetudine fino al 2006 - furono distribuite in 4 gironi da 4, ma particolarmente importante fu la scelta delle teste di serie: queste, infatti, non potevano incontrarsi tra di loro nel girone, per cui ogni squadra disputava solamente due partite. A qualificarsi erano le prime due di ogni raggruppamento, ma qui scattava l'altro anomalia: le quattro vincitrici venivano inserite nello stesso lato del tabellone (e, quindi, si sfidavano le più forti già ai quarti e in semifinale) e le seconde nell'altro. Anche attraverso questo meccanismo riuscì ad aggiudicarsi il trofeo la Germania Ovest (che era arrivata seconda nel girone).
Mondiale 1958: decide lo spareggio in caso di pari merito
Quattro anni dopo al Mondiale di Svezia (e vinto dal Brasile, unico caso di successo di una sudamericana in territorio europeo) uguale rimase il numero delle squadre che si contendevano il trofeo, 16, e furono disposte in 4 gironi da 4. Ma questa volta non fu applicata alcuna particolare limitazione: ogni nazionale affrontava tutte le avversarie del suo gruppo, per un totale di 3 partite ciascuno, e a qualificarsi per i quarti erano le prime due classificate di ogni girone. In caso di arrivo a pari merito al secondo posto la discriminante necessaria diventava lo spareggio tra le due formazioni interessate, eventualità che alla fine riguardò 3 gironi su 4. Dopo si procedeva con la classica fase ad eliminazione diretta.
Criterio che venne cambiato nell'edizione del 1962 a favore della differenza reti, gol fatti e sorteggio, mentre in quella del 1970 il sorteggio venne applicato come secondo criterio dopo la differenza reti (con estrazione già avvenuta al momento della composizione dei gironi).
Mondiale 1974: aumentano le partite
Il tutto nonostante il numero di nazionali era rimasto lo stesso, 16. Per farcela, dopo la tradizionale fase a gironi con 4 squadre distribuite in 4 gruppo, fu introdotta una seconda fase a gironi in cui partecipavano le prime due classificate di ogni gruppo (in caso di arrivo a pari merito restavano validi i criteri di differenza reti, gol fatti e sorteggio). Così si venivano a formare due nuovi gironi da 4, che avrebbero composto idealmente le 'semifinali': a quel punto chi vinceva i gironi si sarebbe giocato la coppa uno contro l'altro in finale, mentre i secondi si sarebbero sfidati nella finalina 3°/4° posto. La Germania Ovest, Paese ospitante, perse soltanto nel primo girone contro i tedeschi dell'Est e diventò poi campione del mondo con questa nuova formula.
Mondiale 1982: 24 squadre e 2 fasi a gironi
Tante furono le novità di Spagna '82, torneo che riportò l'Italia sul tetto del mondo: a partire dal numero delle squadre che, da 16, salì a 24 (in larga parte europee le nazionali in più). Esse venivano divise in 6 gruppi da 4 e le prime di ogni raggruppamento si garantivano l'accesso a una seconda fase a gironi. In questa le 12 squadre passate in precedenza venivano distribuite in 4 gironi da 3 e solo la prima classificata si conquistava la qualificazione per la fase a eliminazione diretta, costituita da semifinale e finale. Atto conclusivo che, inoltre, fu l'ultimo della storia con la possibilità della ripetizione in caso di parità (eventualità che non si concrettizò mai): dal successivo Mondiale sarebbero stati i rigori a decidere la vincitrice in caso di parità nei regolamentari e supplementari della finale.
Mondiale 1986: sparisce il secondo girone
Già detto della novità dei rigori per decretare la vincitrice in caso di parità nei 90' più supplementari, il format cambiò ulteriormente nel torneo in Messico (vinto dall'Argentina di Maradona) pur restando fermo a 24 il numero di partecipanti. Fu abolita, infatti, la seconda fase a gironi per un ritorno alla tradizionale fase a eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale. Le 24 squadre, quindi, venivano distribuite in 6 gironi da 4 e a qualificarsi per gli ottavi erano le prime due di ogni gruppo più le 4 migliori terze. Di fatto solo in 8 uscivano di scena dopo la fase a gironi.
Mondiale 1998: il torneo si allarga ancora
Pressoché simile restò la formula generica della competizione, ma il passaggio da 24 a 32 squadre a Francia '98 (Francia che vinse, poi, il Mondiale da 'padrona di casa', come era successo altre cinque volte in precedenza ai Paesi ospitanti) cambiò le modalità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. I gironi, infatti, erano diventati 8 - sempre da 4 squadre ciascuna - e a passare agli ottavi erano solamente le prime due classificate di ogni gruppo, mentre la terza veniva eliminata come la quarta. Simile restava anche il format dagli ottavi in poi, ma con una sostanziale novità nei tempi supplementari: fu introdotto, infatti, il golden gol, ovvero la prima squadra che segnava ai supplementari vinceva la partita senza giocare i restanti minuti. E furono proprio les Blues ad approfittarne agli ottavi, con il gol di Blanc contro il Paraguay che valse la qualificazione ai quarti. Regola che rimase vigente solo in questa e nell'edizione successiva.
Mondiale 2026: 48 nazionali, mai così tante
Se si escludono ai canonici differenza reti e gol fatti l'aggiunta di alcuni criteri (prima di procedere al sorteggio) in caso di arrivo a pari punti, come punti, differenza reti e gol fatti negli scontri diretti (e dal 2018 anche la discriminante fair play), e lo spostamento della finestra temporale dall'estate all'inverno in occasione di Qatar '22, non c'erano state variazioni al format dei Mondiali in questo secolo. La novità è arrivata con questo del 2026 che sta per iniziare e che vedrà il più alto numero di partecipanti della storia: sono ben 48, infatti, le nazionali al via in quest'edizione, così distribuite per confederazione.
- UEFA: 16 squadre
- AFC: 8 squadre
- CAF: 9 squadre
- CONCACAF: 6 squadre
- CONMEBOL: 6 squadre
- OFC: 1 squadre
- SPAREGGI INTERCONTINENTALI: 2 squadre
Con l'allargamento del Mondiale, si giocheranno 40 partite in più rispetto all'ultima edizione per un totale di 104 gare in 40 giorni.
Come funziona il format attuale
L'idea primordiale era quella di comporre 16 gironi da 3, ma alla fine il Consiglio Fifa ha approvato un formato con 48 squadre divise in 12 gironi da 4, con tre partite a girone per ciascuna nazionale, come accadeva nelle passate edizioni. A qualificarsi per la fase a eliminazione diretta saranno le prime due di ogni raggruppamento più otto delle migliori terze che andranno ad affrontarsi nei sedicesimi di finale, turno che fa il suo debutto (le partite totali al torneo per chi arriva almeno in semifinale saliranno, dunque, da 7 a 8). In caso di parità si andrà ai supplementari e, poi, eventualmente ai rigori.
Arrivo a pari punti: cosa succede
Questi i criteri da seguire nel girone in caso di arrivo a pari punti e per stabilire le migliori terze:
- punti
- differenza reti
- gol fatti
- punti negli scontri diretti
- differenza reti negli scontri diretti
- gol fatti negli scontri diretti
- fair play
- miglior ranking Fifa
Gli abbinamenti nella fase a eliminazione diretta
Sedicesimi di finale:
- 1^ gruppo E - 3^ gruppo A/B/C/D/F (partita 74)
- 1^ gruppo I - 3^ gruppo C/D/F/G/H (partita 77)
- 2^ gruppo A - 2^ gruppo B (partita 73)
- 1^ gruppo F - 2^ gruppo C (partita 75)
- 2^ gruppo K - 2^ gruppo L (partita 83)
- 1^ gruppo H - 2^ gruppo J (partita 84)
- 1^ gruppo D - 3^ gruppo B/E/F/I/J (partita 81)
- 1^ gruppo G - 3^ gruppo A/E/H/I/J (partita 82)
- 1^ gruppo C - 2^ gruppo F (partita 76)
- 2^ gruppo A - 2^ gruppo I (partita 78)
- 1^ gruppo A - 3^ gruppo C/E/F/H/I (partita 79)
- 1^ gruppo L - 3^ gruppo E/H/I/J/K (partita 80)
- 1^ gruppo J - 2^ gruppo H (partita 86)
- 2^ gruppo D - 2^ gruppo G (partita 88)
- 1^ gruppo B - 3^ gruppo E/F/G/I/J (partita 85)
- 1^ gruppo K - 3^ gruppo D/E/I/J/L (partita 87)
Ottavi di finale:
- Vincente partita 74 - Vincente partita 77 (partita 89)
- Vincente partita 73 - Vincente partita 75 (partita 90)
- Vincente partita 83 - Vincente partita 84 (partita 93)
- Vincente partita 81 - Vincente partita 82 (partita 94)
- Vincente partita 76 - Vincente partita 78 (partita 91)
- Vincente partita 79 - Vincente partita 80 (partita 92)
- Vincente partita 86 - Vincente partita 88 (partita 95)
- Vincente partita 85 - Vincente partita 87 (partita 96)
Quarti di finale:
- Vincente partita 89 - Vincente partita 90 (partita 97)
- Vincente partita 93 - Vincente partita 94 (partita 98)
- Vincente partita 91 - Vincente partita 92 (partita 99)
- Vincente partita 95 - Vincente partita 96 (partita 100)
Semifinali:
- Vincente partita 97 - Vincente partita 98 (partita 101)
- Vincente partita 99 - Vincente partita 100 (partita 102)
Finale:
- Finale 3°/4° posto: sabato 18 luglio, Miami Stadium
- FINALE: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium