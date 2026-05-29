Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Canada e Bosnia-Erzegovina
Canada-Bosnia, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026
Dopo l'esordio del Messico, anche l'altro Paese ospitante debutta alle 21 a Toronto nel gruppo B e insegue la sua prima vittoria al Mondiale. Marsch punta sullo juventino David in coppia con Oluwaseyi, dentro anche Koné e l'ex interista Buchanan. Barbarez rinuncia inizialmente all'eterno Dzeko: gioca Lukic insieme a Demirovic. Spazio in difesa agli 'italiani' Muharemovic e Kolasinac
FORMAZIONI UFFICIALI
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Oluwaseyi. CT Marsch
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. CT Barbarez
Le scelte di Marsch
Presente in attacco lo juventino David, reparto che condivide con Oluwaseyi (preferito a Larin). A centrocampo ci sono sia Koné (Sassuolo) che Buchanan, esterno sinistro dal passato all'Inter
Le scelte di Barbarez
Esclusione iniziale per capitan Dzeko, 40enne e simbolo della Bosnia. Al suo posto gioca Lukic affiancato da Demirovic. Sulle fasce Bajraktarevic e Memic, spazio in difesa agli 'italiani' Muharemovic e Kolasinac
A Toronto la cerimonia di apertura in Canada
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A ridosso del debutto mondiale contro il Canada
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Il torneo del 2026 segnerà la terza partecipazione del Canada alla Coppa del Mondo dopo le edizioni del 1986 e del 2022; si tratta della prima volta in cui la Nazionale canadese si qualifica per due edizioni consecutive
Il Canada ha perso tutte le sei partite disputate ai Mondiali, segnando appena due reti (incluso un autogol) e subendone 12. Solo El Salvador ha giocato altrettante partite nel torneo perdendole tutte
Quella contro la Bosnia-Erzegovina sarà la sesta partita del Canada in Coppa del Mondo contro una Nazionale della confederazione Uefa, su un totale di sette incontri
Le Nazionali ospitanti della Coppa del Mondo hanno raggiunto il secondo turno in 20 delle 22 edizioni precedenti, con le sole eccezioni del Sudafrica nel 2010 e del Qatar nel 2022. L'ultima nazionale ospitante o co-ospitante a vincere il torneo è stata la Francia nel 1998
Il Canada ha perso solo una delle ultime 28 partite giocate a Toronto (18 vittorie, 9 pareggi, 1 sconfitta): la sconfitta per 3-2 contro la Giamaica nel novembre 2023
La Bosnia-Erzegovina partecipa alla sua seconda Coppa del Mondo dopo l'esordio in Brasile nel 2014 (1 vittorie, 2 sconfitte); in quell'occasione fu eliminata nella fase a gironi, nonostante la vittoria nell'ultima gara contro l'Iran (3-1)
La Bosnia-Erzegovina si è qualificata tramite gli spareggi Uefa, eliminando Galles e Italia ai rigori. Complessivamente, ha perso solo una delle 10 partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, la sconfitta casalinga contro l'Austria (1-2), andando a segno in tutti i 10 incontri disputati
Jonathan David ha partecipato attivamente a oltre un terzo dei gol del Canada negli ultimi due tornei maggiori internazionali, realizzando quattro reti e fornendo un assist tra la Copa America 2024 e la Gold Cup 2025
Jesse Marsch vivrà la sua prima Coppa del Mondo da commissario tecnico. Si tratta del suo terzo grande torneo internazionale in tre anni alla guida del Canada, dopo il quarto posto alla Copa America 2024 e l'eliminazione ai quarti di finale contro il Guatemala nella Gold Cup 2025
Edin Dzeko è stato il miglior marcatore della Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, con sei gol in nove partite. Il quarantenne ha giocato tutte e tre le gare della Nazionale bosniaca nell'unica precedente partecipazione al Mondiale nel 2014, segnando nella vittoria per 3-1 contro l'Iran
Il portiere della Bosnia-Erzegovina Nikola Vasilj ha giocato più minuti di qualsiasi altro calciatore nelle qualificazioni Uefa per la Coppa del Mondo 2026, disputando per intero tutte le 10 partite (960 minuti). È stato decisivo parando l'ultimo penalty del Galles nella lotteria dei rigori del play-off