Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
CAN-
BIH-
KOR2
CZE1
MondialiGiornata 1 - venerdì 12 giugno 2026Giornata 1 - ven 12 giuToronto Stadium
Canada
21:00
Bosnia ed Erzegovina
Canada21:00 Bosnia ed Erzegovina
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Canada-Bosnia, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026

Dopo l'esordio del Messico, anche l'altro Paese ospitante debutta alle 21 a Toronto nel gruppo B e insegue la sua prima vittoria al Mondiale. Marsch punta sullo juventino David in coppia con Oluwaseyi, dentro anche Koné e l'ex interista Buchanan. Barbarez rinuncia inizialmente all'eterno Dzeko: gioca Lukic insieme a Demirovic. Spazio in difesa agli 'italiani' Muharemovic e Kolasinac

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI 

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Oluwaseyi. CT Marsch

 

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. CT Barbarez

LIVE

Le scelte di Marsch

Presente in attacco lo juventino David, reparto che condivide con Oluwaseyi (preferito a Larin). A centrocampo ci sono sia Koné (Sassuolo) che Buchanan, esterno sinistro dal passato all'Inter

Canada

Le scelte di Barbarez

Esclusione iniziale per capitan Dzeko, 40enne e simbolo della Bosnia. Al suo posto gioca Lukic affiancato da Demirovic. Sulle fasce Bajraktarevic e Memic, spazio in difesa agli 'italiani' Muharemovic e Kolasinac

Bosnia

A Toronto la cerimonia di apertura in Canada

Dopo quella in Messico allo stadio Azteca, si replica nel pre-partita di Canada-Bosnia con tantissimi ospiti d'eccezione

Mondiali, stasera cerimonia di apertura in Canada

Mondiali, stasera cerimonia di apertura in Canada

Vai al contenuto

Rimonta Corea del Sud, battuta la Repubblica Ceca

Nella notte italiana l'altra partita del gruppo A

Mondiali, Gruppo A: rimonta della Corea del Sud, Repubblica Ceca battuta 2-1

Mondiali, Gruppo A: rimonta della Corea del Sud, Repubblica Ceca battuta 2-1

Vai al contenuto

Il Messico vince all'esordio nel Mondiale

La primissima partita dell'edizione 2026

Messico-Sudafrica 2-0: due gol, tre espulsioni e le lacrime di Jimenez

Messico-Sudafrica 2-0: due gol, tre espulsioni e le lacrime di Jimenez

Vai al contenuto

Un cambio dell'ultim'ora nella lista della Bosnia

A ridosso del debutto mondiale contro il Canada

Il giorno del debutto al Mondiale, la Bosnia perde un difensore per infortunio

Il giorno del debutto al Mondiale, la Bosnia perde un difensore per infortunio

Vai al contenuto
statistiche

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Canada e Bosnia-Erzegovina

statistiche

Il torneo del 2026 segnerà la terza partecipazione del Canada alla Coppa del Mondo dopo le edizioni del 1986 e del 2022; si tratta della prima volta in cui la Nazionale canadese si qualifica per due edizioni consecutive

statistiche

Il Canada ha perso tutte le sei partite disputate ai Mondiali, segnando appena due reti (incluso un autogol) e subendone 12. Solo El Salvador ha giocato altrettante partite nel torneo perdendole tutte

statistiche

Quella contro la Bosnia-Erzegovina sarà la sesta partita del Canada in Coppa del Mondo contro una Nazionale della confederazione Uefa, su un totale di sette incontri

statistiche

Le Nazionali ospitanti della Coppa del Mondo hanno raggiunto il secondo turno in 20 delle 22 edizioni precedenti, con le sole eccezioni del Sudafrica nel 2010 e del Qatar nel 2022. L'ultima nazionale ospitante o co-ospitante a vincere il torneo è stata la Francia nel 1998

statistiche

Il Canada ha perso solo una delle ultime 28 partite giocate a Toronto (18 vittorie, 9 pareggi, 1 sconfitta): la sconfitta per 3-2 contro la Giamaica nel novembre 2023

statistiche

La Bosnia-Erzegovina partecipa alla sua seconda Coppa del Mondo dopo l'esordio in Brasile nel 2014 (1 vittorie, 2 sconfitte); in quell'occasione fu eliminata nella fase a gironi, nonostante la vittoria nell'ultima gara contro l'Iran (3-1)

statistiche

La Bosnia-Erzegovina si è qualificata tramite gli spareggi Uefa, eliminando Galles e Italia ai rigori. Complessivamente, ha perso solo una delle 10 partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, la sconfitta casalinga contro l'Austria (1-2), andando a segno in tutti i 10 incontri disputati

statistiche

Jonathan David ha partecipato attivamente a oltre un terzo dei gol del Canada negli ultimi due tornei maggiori internazionali, realizzando quattro reti e fornendo un assist tra la Copa America 2024 e la Gold Cup 2025

statistiche

Jesse Marsch vivrà la sua prima Coppa del Mondo da commissario tecnico. Si tratta del suo terzo grande torneo internazionale in tre anni alla guida del Canada, dopo il quarto posto alla Copa America 2024 e l'eliminazione ai quarti di finale contro il Guatemala nella Gold Cup 2025

statistiche

Edin Dzeko è stato il miglior marcatore della Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, con sei gol in nove partite. Il quarantenne ha giocato tutte e tre le gare della Nazionale bosniaca nell'unica precedente partecipazione al Mondiale nel 2014, segnando nella vittoria per 3-1 contro l'Iran

statistiche

Il portiere della Bosnia-Erzegovina Nikola Vasilj ha giocato più minuti di qualsiasi altro calciatore nelle qualificazioni Uefa per la Coppa del Mondo 2026, disputando per intero tutte le 10 partite (960 minuti). È stato decisivo parando l'ultimo penalty del Galles nella lotteria dei rigori del play-off