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Neymar, in Brasile gli è stato dedicato un murale di 200 metri in vista dei Mondiali

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In Brasile, si sa, quando c'è il Mondiale il calcio invade letteralmente le strade. E se il protagonista è Neymar, allora tutto diventa ancora più spettacolare. A Novo Hamburgo, nella regione di Porto Alegre, è stato inaugurato un gigantesco murale dedicato al 10 della Seleção: un'opera realizzata direttamente sull'asfalto che occupa circa 850 metri quadrati e oltre 200 metri di strada tra verde, giallo e blu. Guarda il VIDEO qui sotto

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