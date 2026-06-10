In Brasile, si sa, quando c'è il Mondiale il calcio invade letteralmente le strade. E se il protagonista è Neymar, allora tutto diventa ancora più spettacolare. A Novo Hamburgo, nella regione di Porto Alegre, è stato inaugurato un gigantesco murale dedicato al 10 della Seleção: un'opera realizzata direttamente sull'asfalto che occupa circa 850 metri quadrati e oltre 200 metri di strada tra verde, giallo e blu. Guarda il VIDEO qui sotto