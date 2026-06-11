le storie
Italia-Germania, Maradona e i film di Fantozzi: la storia dei Mondiali al cinema
La storia del cinema si è sempre intrecciata con quella dei Mondiali, annoverando spesso la Nazionale italiana tra le migliori 'attrici' protagoniste. Dalle commedie brillanti alle pellicole più impegnate, ecco una sequenza dei film che hanno raccontato e, a volte, riscritto il grande romanzo del calcio
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