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Omar Artan, arbitro respinto ai Mondiali 2026 designato per Supercoppa Psg-Aston Villa

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La Uefa assegna la finale di Supercoppa europea tra Psg e Aston Villa del prossimo 12 agosto a Omar Artan, l'arbitro somalo costretto a rinunciare ai Mondiali dopo essere stato respinto dalle autorità Usa

LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

Non potrà arbitrare ai Mondiali nonostante la Fifa l'avesse incluso nella lista dei fischietti per Coppa del Mondo 2026 ma Omar Artan, il direttore di gara somalo respinto dalle autorità durante i controlli al suo arrivo negli Stati Uniti, può consolarsi. La Uefa, infatti, ha deciso di assegnargli la Supercoppa europea che si disputerà il prossimo 12 agosto a Salisburgo tra la vincente della Champions League (il Psg di Luis Enrique) e quella dell'Europa League (l'Aston Villa di Emery). "La decisione di designare Artan come arbitro della Supercoppa - si legge nel comunicato Uefa - è stata presa nell'ambito del Memorandum d'intesa (MoU) recentemente firmato tra Uefa e Caf (la Confederazione africana, ndr) per promuovere la cooperazione in molti settori, tra cui quello arbitrale. Uefa e Caf sono unite da un impegno condiviso per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e per la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione".

Il commento del presidente Uefa Ceferin

Queste le parole di Aleksander Ceferin, presidente del massimo organo calcistico europeo: "Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto, che si è distinto ai massimi livelli della Caf. Il calcio è fatto per unire le persone e la Uefa vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità come arbitro, che gli sono valse una nomina così prestigiosa".

Cosa è successo nei giorni scorsi

Omar Artan, miglior arbitro africano nel 2025, era atterrato lo scorso 6 giugno a Miami, pronto alla sua prima partecipazione in una fase finale del Mondiale. Ma al fischietto somalo è stato rifiutato il visto e, dopo essere stato respinto dalle autorità Usa, è stato costretto a tornare prima a Istanbul e poi a Mogadiscio, accolto da eroe. Da un portavoce della US Customs and Border Protection era filtrato che Artan fosse stato sottoposto a "ulteriori controlli" mentre gli agenti stavano valutando se consentirgli di entrare negli Stati Uniti, aggiungendo poi che "a seguito di un controllo è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica e gli è stato negato l'ingresso". Nel frattempo, un funzionario del Dipartimento di Stato americano parlando con i media francesi avrebbe dichiarato che l'arbitro era "legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche" e che dunque "il viaggiatore non era idoneo all'ingresso negli Stati Uniti". Ricordiamo che la Somalia è uno dei diversi Paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. 

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