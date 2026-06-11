Non potrà arbitrare ai Mondiali nonostante la Fifa l'avesse incluso nella lista dei fischietti per Coppa del Mondo 2026 ma Omar Artan , il direttore di gara somalo respinto dalle autorità durante i controlli al suo arrivo negli Stati Uniti, può consolarsi. La Uefa , infatti, ha deciso di assegnargli la Supercoppa europea che si disputerà il prossimo 12 agosto a Salisburgo tra la vincente della Champions League (il Psg di Luis Enrique) e quella dell'Europa League (l' Aston Villa di Emery). "La decisione di designare Artan come arbitro della Supercoppa - si legge nel comunicato Uefa - è stata presa nell'ambito del Memorandum d'intesa (MoU) recentemente firmato tra Uefa e Caf (la Confederazione africana, ndr) per promuovere la cooperazione in molti settori, tra cui quello arbitrale. Uefa e Caf sono unite da un impegno condiviso per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e per la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione".

Queste le parole di Aleksander Ceferin , presidente del massimo organo calcistico europeo: "Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto, che si è distinto ai massimi livelli della Caf. Il calcio è fatto per unire le persone e la Uefa vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità come arbitro, che gli sono valse una nomina così prestigiosa".

Cosa è successo nei giorni scorsi

Omar Artan, miglior arbitro africano nel 2025, era atterrato lo scorso 6 giugno a Miami, pronto alla sua prima partecipazione in una fase finale del Mondiale. Ma al fischietto somalo è stato rifiutato il visto e, dopo essere stato respinto dalle autorità Usa, è stato costretto a tornare prima a Istanbul e poi a Mogadiscio, accolto da eroe. Da un portavoce della US Customs and Border Protection era filtrato che Artan fosse stato sottoposto a "ulteriori controlli" mentre gli agenti stavano valutando se consentirgli di entrare negli Stati Uniti, aggiungendo poi che "a seguito di un controllo è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica e gli è stato negato l'ingresso". Nel frattempo, un funzionario del Dipartimento di Stato americano parlando con i media francesi avrebbe dichiarato che l'arbitro era "legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche" e che dunque "il viaggiatore non era idoneo all'ingresso negli Stati Uniti". Ricordiamo che la Somalia è uno dei diversi Paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump.