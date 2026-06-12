Sugli 11 che scenderanno in campo, Pochettino non ha dato anticipazioni, però ha chiarito: "Ho già deciso. È tutto fatto. I titolari sono già lì". Anche l'attaccante Chris Richards, reduce da infortunio è "a disposizione per essere convocato. Poi decideremo se partirà dall'inizio o se sarà in panchina". L'argentino - molto a suo agio con i giornalisti ispanici che lo chiamavano amichevolmente 'El Profesor' - ha ammesso che sarà una partita "molto molto difficile". Il Paraguay è una squadra "non solo agguerrita, ma anche tanto preparata". Eppure, "la vera fatica è stata arrivare fin qui. Adesso arriva il bello", ha concluso Pochettino.