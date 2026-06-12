Dopo la vittoria del Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica e la rimonta coreana contro la Rep. Ceca oggi è il giorno dell'esordio del Canada contro la Bosnia, che ci ha eliminato ai playoff. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale sul Mondiale 2026
in evidenza
Mondiali 2026, tutto quello che devi sapere:
Accadde oggi: te lo ricordi l'autogol di Marcelo?
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripescheremo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando il Brasile iniziò con un autogol il Mondiale che "doveva" vincere in casa. Forse il peggior inizio che si possa immaginare
L'autogol inaugurale che gelò un Paese intero: l'incubo del Brasile al Mondiale 2014Vai al contenuto
Oggi la cerimonia di apertura in Canada
Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo Stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo Paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026: alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d’inizio di Canada-Bosnia (match previsto alle 21, per il Girone B, quello che sarebbe stato degli Azzurri), partirà lo show d’apertura di Toronto, con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Qui l'orario, il programma e gli ospiti della cerimonia di apertura del Mondiale in Canada
Mondiali, stasera cerimonia di apertura in CanadaVai al contenuto
USA, Pochettino: "Ho già deciso i titolari"
Sugli 11 che scenderanno in campo, Pochettino non ha dato anticipazioni, però ha chiarito: "Ho già deciso. È tutto fatto. I titolari sono già lì". Anche l'attaccante Chris Richards, reduce da infortunio è "a disposizione per essere convocato. Poi decideremo se partirà dall'inizio o se sarà in panchina". L'argentino - molto a suo agio con i giornalisti ispanici che lo chiamavano amichevolmente 'El Profesor' - ha ammesso che sarà una partita "molto molto difficile". Il Paraguay è una squadra "non solo agguerrita, ma anche tanto preparata". Eppure, "la vera fatica è stata arrivare fin qui. Adesso arriva il bello", ha concluso Pochettino.
USA, Pochettino: "I miei devono giocare come bambini"
Pochettino ai suoi giocatori ha chiesto di vivere l'appuntamento con leggerezza, senza lasciarsi schiacciare dalle aspettative che accompagnano la nazionale del Paese ospitante. "Domani devono giocare come bambini. Senza pressione, senza responsabilità", ha spiegato. Alla domanda su eventuali rituali personali per la partita inaugurale ha detto: "Non sono un tipo superstizioso. Solo, non dimentico mai di entrare in campo con il piede destro", ha sorriso, negando subito dopo: "ovviamente sto scherzando".
La vigilia degli Stati Uniti
Niente discorsi motivazionali alla vigilia dell'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026. Mauricio Pochettino, atteso alle 18 ora locale (le 3 di notte in Italia) al SoFi Stadium di los Angeles contro il Paraguay per la sua prima partita da ct in una Coppa del Mondo, ha detto di non avere in programma alcun intervento speciale per caricare la squadra. "Non hanno bisogno di motivazioni esterne o di un discorso d'ispirazione - ha detto il tecnico argentino riferendosi ai 26 giocatori che ha preparato nell'ultimo anno e mezzo - Se non sei pronto a questo punto, mi dispiace. È impossibile far miracoli! Le condizioni di tutti sono ottime, sono orgoglioso dei miei giocatori. Siamo in grande forma", ha affermato rispondendo ai giornalisti durante la prima conferenza stampa allo stadio di Inglewood, a sud della città californiana.
I protagonisti coreani
Con Filippo Benincampi uno sguardo ai protagonisti della rimonta della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca
Corea del Sud, che numeri Hwang
Quinones, più gol che partite
Il messicano ha segnato il primo gol di questo Mondiale. Ma per lui andare in rete non è certo un problema: nel campionato saudita ha infatti più gol che presenze. E ha persino superato CR7 nella classifica marcatori
La curiosità: Mora il più giovane di sempre in una partita inaugurale
Il messicano Gilberto Mora diventa il più giovane di sempre a giocare in una partita inaugurale di un Mondiale, questa la top 5:
- 2026: GILBERTO MORA — 17a 240g
- 1930: Manuel Rosas — 18a 87g
- 1962: Honorino Landa — 19a 363g
- 1938: Alfred Bickel — 20a 23g
- 2014: Mateo Kovačić — 20a 37g
Oltre 500 mila persone hanno partecipato all'inaugurazione
Circa 500.000 persone hanno partecipato giovedì alle attività organizzate a Città del Messico per l'inaugurazione della Coppa del Mondo di calcio. Il governo locale ha comunicato che, oltre agli 80mila spettatori allo stadio, 100.000 persone si sono radunate nello Zócalo, la piazza principale, per la Fan Fest ed altre 200.000 hanno preso parte agli eventi nei 16 distretti della capitale. I festeggiamenti hanno poi raggiunto il monumento dell'Angelo dell'Indipendenza, dove 120.000 tifosi hanno celebrato la vittoria della nazionale contro il Sudafrica. Per garantire la sicurezza, mantenere l'ordine e agevolare la mobilità, le autorità hanno schierato unità di polizia e agenti del traffico nei punti principali di aggregazione
Il Gruppo A dopo le prime due partite:
Rimonta Corea del Sud: Cechi battuti
A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud-Repubblica Ceca termina 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei Mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo: al 58' Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67' pareggia In-Beom Hwang. Dieci minuti dopo Tomas Soucek sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il Var annulla il gol. All'81' Hyeon-Gyu Oh porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato
Mondiali, Gruppo A: rimonta della Corea del Sud, Repubblica Ceca battuta 2-1Vai al contenuto
Le foto più belle della cerimonia di apertura all'Azteca
La festa del calcio si intreccia con le tradizioni del Messico nella cerimonia inaugurale dei Mondiale 2026 all’Azteca. Un enorme mappamondo si trasforma nella Coppa del Mondo realizzata in papel picado, poi sul palco Shakira canta l’inno. Dopo l’ingresso delle 48 bandiere un po’ di Italia con l’esibizione di Andrea Bocelli
Si apre il Mondiale e spunta un po' di Italia: il maestro Bocelli. Shakira canta l'inno. FOTOVai al contenuto
Vittoria del Messico nella partita inaugurale
Dopo lo show della cerimonia di apertura, il Mondiale dei padroni di casa messicani inizia come meglio non avrebbe potuto: 2-0 a un Sudafrica mai pericoloso e che chiude addirittura in nove uomini. Primo gol di Quiñones, poi il raddoppio di Raul Jimenez (che segna e si commuove), preferito in attacco al milanista Gimenez. In mezzo il primo rosso per Sithole. Nel finale espulsione al Var anche per Zwane e per il messicano Montes
Messico-Sudafrica 2-0: due gol, tre espulsioni e le lacrime di JimenezVai al contenuto
Inizia il secondo giorno dei Mondiali
Buongiorno e buon Mondiale!
Dopo le vittorie di Messico e Corea del Sud contro Sudafrica e Repubblica Ceca, questa sera alle 21 l'esordio del Canada contro la Bosnia, che ci ha eliminato ai rigori nei playoff. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale