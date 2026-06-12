Alle 13.30 ora locale a Toronto (le 19.30 in Italia), il Canada sarà sotto i riflettori di tutto il pianeta in occasione della cerimonia di apertura del Mondiale Fifa 2026, dando il benvenuto al mondo con una vivace celebrazione ispirata alle sue comunità, alla sua ricca diversità e al potere unificante del calcio. Una rivisitazione del trofeo della Coppa del Mondo, ispirata all'arte del mosaico, rifletterà la diversità e lo spirito comunitario del Canada. Realizzata in collaborazione creativa con Balich Wonder Studio, la cerimonia allo Stadio di Toronto si baserà sulla visione comune delle cerimonie di apertura del torneo in Canada, Messico e Stati Uniti, tutte legate da un unico battito cardiaco pur riflettendo l’identità della nazione ospitante. La cerimonia avrà inizio con un viaggio attraverso il Canada, mentre il conto alla rovescia si snoderà attraverso momenti che rispecchiano il Paese, da costa a costa. Si creerà un'atmosfera di benvenuto, alimentata dalla gente e dal suo entusiasmo condiviso, che invita il mondo a partecipare a questo momento storico. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello spettacolo e dovranno arrivare con anticipo, visto che ogni cerimonia di apertura inizierà novanta minuti prima del calcio d'inizio, in questo caso di Canada-Bosnia. I cancelli apriranno quattro ore prima dell'inizio della partita, offrendo una serie completa di esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento pre-partita