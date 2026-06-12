Mondiali 2026, la cerimonia di apertura a Toronto: orario, programma e ospitiTORONTO
Introduzione
Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo Stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo Paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026: alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d’inizio di Canada-Bosnia (match previsto alle 21, per il Girone B, quello che sarebbe stato degli Azzurri), partirà lo show d’apertura di Toronto, con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Qui l'orario, il programma e gli ospiti della cerimonia di apertura del Mondiale in Canada
Quello che devi sapere
Dopo l'Azteca, appuntamento a Toronto per la seconda cerimonia
Dopo la cerimonia inaugurale di ieri allo stadio Azteca di Città del Messico, con lo show di Shakira, e dopo i primi match giocati tra Messico e Sudafrica e tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, stasera è in programma un'altra cerimonia inaugurale, nel secondo Paese ospitante di questo Mondiale di calcio 2026, cioè il Canada. Questa sera, 12 giugno, a Toronto, in occasione della prima partita tra la nazionale canadese e la Bosnia Erzegovina è infatti in programma un nuovo show, che precederà il match fissato per le ore 15 locali (le 21 in Italia). La cerimonia inizierà alle 19.30 italiane.
Dove si svolge la cerimonia
La cerimonia canadese di inaugurazione del Mondiale si svolgerà stasera a Toronto, al BMO Field. Un impianto inaugurato nel 2007, da 45mila posti di capienza. Normalmente, è la casa del Toronto FC, cioè la ex squadra di Sebastian Giovinco e Lorenzo Insigne. È stato teatro di tante partite (finale compresa) del Mondiale U20 del 2007, dove avevano brillato future star del calibro di Aguero, Di Maria, Cavani, Pato, Piqué, Sanchez e Vidal. È anche casa della nazionale canadese di rugby. L'unico concerto finora tenuto allo stadio è quello dei Genesis nel 2007 ma questa sera sono tanti i protagonisti attesi per lo show inaugurale
Gli artisti che si esibiranno a Toronto: da Alanis Morissette a Bublé
La cerimonia di apertura a Toronto si terrà stasera, venerdì 12 giugno, alle ore 19.30 in Italia. Novanta minuti prima del calcio d'inizio tra Canada e Bosnia, previsto alle 21 italiane. E ad aprire il Mondiale in Canada ci saranno artisti di fama mondiale tra cui Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince e molti altri, che si esibiranno durante lo spettacolo. Attraverso una musica che riflette l’energia e la diversità del torneo, lo spettacolo collegherà i tifosi di Toronto alle celebrazioni in corso in Canada, Messico e Stati Uniti. Un evento che rappresenterà la natura multiculturale del Canada con artisti provenienti da ogni parte del mondo in unione con la storia e le tradizione canadesi
A cosa sarà ispirata la cerimonia di apertura in Canada
Alle 13.30 ora locale a Toronto (le 19.30 in Italia), il Canada sarà sotto i riflettori di tutto il pianeta in occasione della cerimonia di apertura del Mondiale Fifa 2026, dando il benvenuto al mondo con una vivace celebrazione ispirata alle sue comunità, alla sua ricca diversità e al potere unificante del calcio. Una rivisitazione del trofeo della Coppa del Mondo, ispirata all'arte del mosaico, rifletterà la diversità e lo spirito comunitario del Canada. Realizzata in collaborazione creativa con Balich Wonder Studio, la cerimonia allo Stadio di Toronto si baserà sulla visione comune delle cerimonie di apertura del torneo in Canada, Messico e Stati Uniti, tutte legate da un unico battito cardiaco pur riflettendo l’identità della nazione ospitante. La cerimonia avrà inizio con un viaggio attraverso il Canada, mentre il conto alla rovescia si snoderà attraverso momenti che rispecchiano il Paese, da costa a costa. Si creerà un'atmosfera di benvenuto, alimentata dalla gente e dal suo entusiasmo condiviso, che invita il mondo a partecipare a questo momento storico. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello spettacolo e dovranno arrivare con anticipo, visto che ogni cerimonia di apertura inizierà novanta minuti prima del calcio d'inizio, in questo caso di Canada-Bosnia. I cancelli apriranno quattro ore prima dell'inizio della partita, offrendo una serie completa di esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento pre-partita
Infantino: "Un benvenuto al mondo tipicamente canadese"
"La cerimonia di apertura a Toronto sarà un potente riflesso dell'identità del Canada e dell'energia che circonda la Coppa del Mondo Fifa 2026", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Attraverso la musica, la cultura e spettacoli indimenticabili, daremo il benvenuto al mondo con una celebrazione tipicamente canadese, ma al contempo collegata a una storia più ampia che si svolgerà in Messico e negli Stati Uniti. Sarà un momento di orgoglio, unità e attesa, mentre il Canada prende il suo posto sul palcoscenico più importante del calcio”
La terza cerimonia negli Usa con Kate Perry
Dopo lo show della cerimonia inaugurale ieri allo stadio Azteca di Città del Messico e quella in programma stasera alle 19.30 a Toronto, in Canada, nella notte italiana (intorno all'1.30 in Italia) sarà il turno del terzo Paese ospitante di questo Mondiale di calcio 2026, gli Stati Uniti. In California andrà infatti in scena la terza e ultima cerimonia d'apertura prevista che unirà ancora calcio, musica e spettacolo. L'appuntamento in America è sempre per il 12 di giugno ma il via all'evento è previsto due ore prima della partita che vedrà gli Usa cominciare il loro Mondiale contro il Paraguay nel girone D (la gara si giocherà alle ore 18 locali, le 3 del mattino del 13 giugno in Italia). Occhi puntati sul Sofi Stadium di Inglewood, nella contea di Los Angeles, dove sul palco vedremo esibirsi Katy Perry e il rapper Future, che si alterneranno con altre star della musica come Anitta, Lisa delle BlackPink, Rema e ancora Tyla.