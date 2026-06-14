L'analisi di Ancelotti: "Ansia e troppi duelli persi"

Il Commissario tecnico del Brasile non si è nascosto: "Penso che non abbiamo iniziato bene la partita, la squadra era un po' preoccupata, abbiamo perso troppi palloni e molti duelli - ha spiegato -. Il primo tempo non è stato positivo, c'è stata un po' di ansia, sì. Loro uscivano dalla nostra pressione e innescavano transizioni pericolose. Avremmo dovuto controllare meglio". L'errore difensivo in occasione del gol di Saibari è l'emblema di una squadra tesa, che ha saputo poi correggersi nella ripresa: "Posso dire di non essere soddisfatto del risultato - ha detto Ancelotti -. Dobbiamo lavorare per migliorare, ma è normale. Il Marocco ha giocato bene, ha mostrato grande organizzazione, è stato un avversario molto difficile, ma la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita"

La prossima partita del Brasile

La Nazionale guidata da Ancelotti tornerà in campo venerdì prossimo contro Haiti alle 2.30 ora italiana a Filadelfia.