Il Ct della Seleçao ammette le difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma dopo il pari nel big match del gruppo C del Mondiale: "L'obiettivo è migliorare. La Coppa del Mondo non si vince alla prima partita"
BRASILE-MAROCCO: STATISTICHE - PAGELLE
Un esordio col freno a mano tirato per il Brasile di Carlo Ancelotti al Mondiale 2026. Al MetLife Stadium, la Seleçao non va oltre l'1-1 contro un Marocco brillante e organizzato, capace di mettere a nudo le fragilità difensive dei verdeoro. Al vantaggio iniziale di Saibari ha risposto una perla di Vinicius Jr, ma è l'atteggiamento della squadra, soprattutto nel primo tempo, ad aver acceso i riflettori nel post-partita.
L'analisi di Ancelotti: "Ansia e troppi duelli persi"
Il Commissario tecnico del Brasile non si è nascosto: "Penso che non abbiamo iniziato bene la partita, la squadra era un po' preoccupata, abbiamo perso troppi palloni e molti duelli - ha spiegato -. Il primo tempo non è stato positivo, c'è stata un po' di ansia, sì. Loro uscivano dalla nostra pressione e innescavano transizioni pericolose. Avremmo dovuto controllare meglio". L'errore difensivo in occasione del gol di Saibari è l'emblema di una squadra tesa, che ha saputo poi correggersi nella ripresa: "Posso dire di non essere soddisfatto del risultato - ha detto Ancelotti -. Dobbiamo lavorare per migliorare, ma è normale. Il Marocco ha giocato bene, ha mostrato grande organizzazione, è stato un avversario molto difficile, ma la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita"
La prossima partita del Brasile
La Nazionale guidata da Ancelotti tornerà in campo venerdì prossimo contro Haiti alle 2.30 ora italiana a Filadelfia.