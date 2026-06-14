Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte: oggi tocca a Germania e Olanda
Si avvicina la quarta serata dei Mondiali 2026. Questa sera scenderanno in campo Germania-Curacao (19:00), Olanda-Giappone (22:00), Costa d'Avorio-Ecuador (01:00) e Svezia-Tunisia (04:00). Tutte le principali notizie di oggi dalla Coppa del Mondo
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Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere
- Il calendario e tutte le partite
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- Tutti i convocati al Mondiale
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- Gli infortunati che saltano il Mondiale
- Mondiali 2026, tutti gli stadi (e le loro storie)
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Le partite di questa sera
- Germania-Curacao (19:00 orario italiano)
- Olanda-Giappone (22:00 orario italiano)
- Costa d'Avorio-Ecuador (01:00 orario italiano)
- Svezia-Tunisia (04:00 orario italiano)
Quali sono gli allenatori più pagati al mondiale
Andiamo a curiosare nelle buste paga dei 48 commissari tecnici della Coppa del mondo 2026. Chi sarà l'allenatore più pagato?
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Così la Spagna combatte il caldo
Il grande caldo è uno degli avversari da battere per tutte le nazionali di questo Mondiale. La Spagna, grazie all'inventiva del suo staff tecnico, sta testando soluzioni particolarmente innovative (alcune di queste viste ogni tanto in Formula 1). Nel video ci mostra tutto Gianluigi Bagnulo da New York.
La classifica del Girone B
La classifica del Girone A
Tutti i riflettori su Neymar, quanti vip all'esordio del Brasile!
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Ancelotti: "Troppa ansia, ma il Mondiale non si vince alla prima partita"
Il Ct della Seleçao ammette le difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma dopo il pari nel big match del gruppo C del Mondiale: "L'obiettivo è migliorare. La Coppa del Mondo non si vince alla prima partita"
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Il Brasile inizia con un pari il suo Mondiale
La Nazionale verdeoro non va oltre l'1-1 al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Dopo l'iniziale vantaggio di Saibari, il Marocco gioca un gran primo tempo. Poi è Vinicius a caricarsi sulle spalle la sua Nazionale e, con una magia, fissa il risultato sull'1-1
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Montella: "Sprecate troppe occasioni"
"Il calcio è questo: noi abbiamo sprecato tante occasioni da gol e loro in contropiede ci hanno puniti": è l'analisi del ct della Turchia, Vincenzo Montella, subito dopo il fischio finale della sconfitta per 2-0 contro l'Australia in una gara del girone D dei Mondiali 2026. "Non è mai facile - ha aggiunto l'allenatore italiano - affrontare una squadra che si difende così bassa e poi riparte in contropiede. In casi come questi, ci sarebbe servito un gol su calcio piazzato, che invece non è arrivato. Ma - ha concluso Montella - nulla è perduto, guardiamo alle due prossime partite con fiducia". Nel prossimo turno del girone D, la Turchia affronterà il Paraguay che nella prima giornata ha perso 4-1 contro gli Stati Uniti, che invece affronteranno l'Australia.
Qatar-Svizzera 1-1: Khoukhi pareggia allo scadere
Dopo un ottimo primo tempo della Svizzera e la rete di Embolo, al 94' il Qatar è riuscito a segnare la rete dell'1-1 con Khoukhi. Le due Nazionali, quindi, sono state costrette ad accontentarsi di un punto a testa
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L'Australia batte 2-0 la Turchia
L'Australia batte la Turchia di Vincenzo Montella 2-0 nella gara del gruppo D dei Mondiali. Irankunda sblocca il match al 27', poi Metcalfe raddoppia i conti al 75'. Australia in testa al girone D accanto agli Stati Uniti
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La Scozia batte Haiti 1-0
La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al Mondiale valida per il girone C. Il match si è giocato nel Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28' del primo tempo