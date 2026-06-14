"Il calcio è questo: noi abbiamo sprecato tante occasioni da gol e loro in contropiede ci hanno puniti": è l'analisi del ct della Turchia, Vincenzo Montella, subito dopo il fischio finale della sconfitta per 2-0 contro l'Australia in una gara del girone D dei Mondiali 2026. "Non è mai facile - ha aggiunto l'allenatore italiano - affrontare una squadra che si difende così bassa e poi riparte in contropiede. In casi come questi, ci sarebbe servito un gol su calcio piazzato, che invece non è arrivato. Ma - ha concluso Montella - nulla è perduto, guardiamo alle due prossime partite con fiducia". Nel prossimo turno del girone D, la Turchia affronterà il Paraguay che nella prima giornata ha perso 4-1 contro gli Stati Uniti, che invece affronteranno l'Australia.