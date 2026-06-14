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Cristiano Ronaldo, fisico perfetto in spiaggia in Florida prima dei Mondiali

portogallo

L'attaccante 41enne si prepara all'inizio del suo sesto Mondiale: immortalato sulla spiaggia di Palm Beach, ha messo ancora in mostra un fisico impressionante

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Mercoledì alle 19 (ora italiana) il Portogallo farà il suo debutto a questo Mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo, in un girone completato poi da Uzbekistan e Colombia. Una prima volta per tanti, ma non per Cristiano Ronaldo che sarà protagonista del sesto Mondiale della sua carriera, nessuno è riuscito a fare meglio. Tanti i record di anzianità che, con un grande torneo, CR7 potrebbe battere (dal vincitore più 'anziano' a quello a segno in più edizioni diverse della Coppa del Mondo) e per farlo si è presentato all'appuntamento nel migliore dei modi. Come catturato dalle telecamere dei più curiosi e poi 'testimoniato' dallo stesso attaccante via social, Ronaldo - 41 anni compiuti a febbraio - ha messo in mostra a Palm Beach, spiaggia della Florida non molto distante da Miami e quartier generale della nazionale portoghese, un fisico incredibile prima di quella che, dovrebbe, essere l'ultima occasione per conquistare l'unico trofeo che gli manca. Gli avversari sono avvisati.

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