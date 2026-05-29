Olanda-Giappone 0-0
Si parte a Dallas
Esordio non di certo semplice per l'Olanda, inserita nel gruppo F insieme a Giappone, Svezia e Tunisia. La nazionale di Koeman affronta i giapponesi a Dallas. Olanda senza Depay ma con Malen, Gakpo e Summerville. Moriyasu con Ueda riferimento più avanzato e Kubo-Maeda alle spalle
30' - Ci prova anche Dumfries di testa ma la sua conclusione è imprecisa dopo un cross proveniente dalla sinistra non semplice da rendere efficace
29' - Dopo il riposo breve, l'Olanda ha ricominciato a macinare gioco rendendosi pericolosa sulla sinistra con un paio di incursioni di Van de Ven
19' - E' sempre Malen il giocatore più intraprendente dell'Olanda, soprattutto nei pressi dell'area di rigore ma il Giappone sembra riuscire a contenerlo abbastanza bene fino a questo momento
15' - Da sinistra il Giappone con Kubo che vede il movimento di Taniguchi, palla in mezzo per Maeda che non riesce nella deviazione vincente, ben contrastato dalla difesa olandese
10' - Dopo un buon avvio per l'Olanda, ora è il Giappone a fare sostanzialmente la partita
5' - Altra buona giocata di Malen che prova a servire Summerville in area, assistenza leggermente troppo lunga e che si perde sul fondo
3' - Prima chance per l'Olanda con Malen che lavora un gran pallone di spalle appena dentro l'area, si gira e calcia, gran parata di Suzuki
Si parte a Dallas
Tutto pronto, a breve il calcio d'inizio di Olanda-Giappone
Ecco gli inni nazionali
In questo stadio si giocheranno ben nove gare del Mondiale compresa una semifinale
Le squadre stanno entrando in campo, si gioca nello stadio dei Dallas Cowboys
Squadre pronte a entrare in campo, con Olanda-Giappone si inaugura il gruppo F
Olanda e Giappone si sono sfidate solo una volta in Coppa del Mondo. Il precedente risale al 2010 con la vittoria degli Oranje per 1-0 con il gol di Wesley Sneijder.
Il Primo Ministro portoghese, Luis Montenegro, ha regalato a tutti i giocatori del Portogallo un braccialetto che ricorda i nomi dei convocati e quello di Diogo Jota, l'attaccante tragicamente scomparso quasi un anno fa
L'attaccante 41enne si prepara all'inizio del suo sesto Mondiale: immortalato sulla spiaggia di Palm Beach, ha messo ancora in mostra un fisico impressionante
La Fifa pagherà per intero il compenso previsto a Omar Artan anche se l'arbitro somalo non potrà dirigere partite ai Mondiali 2026. Il direttore di gara è infatti stato respinto all'aeroporto di Miami e, dopo un interrogatorio durato 11 ore per una presunta associazione con organizzazioni terroristiche, è stato rimpatriato in Somalia
Il Mondiale con più Paesi di sempre vede scendere in campo 48 squadre divise in 12 gironi da 4. Qui le classifiche di tutti i gruppi: accedono ai sedicesimi di finale le prime due di ogni girone più le 8 migliori terze. Subito avanti Messico e Corea nel gruppo A. Nel B doppio pareggio 1-1 in Canada-Bosnia e Qatar-Svizzera. Stesso punteggio per Brasile e Marocco nel C, c'è la Scozia in testa. Nel D bene Stati Uniti e Australia, inizia col piede giusto anche la Germania
Dopo il 7-1 della Germania contro Curaçao, alle 22 Olanda-Giappone, poi Costa d'Avorio-Ecuador all'1 e Svezia-Tunisia alle 4. Intanto l'arbitro Artan, respinto negli Usa, riceverà l'intero compenso dalla Fifa. Qui tutte le principali notizie
L'arrivo alla Juventus nel 2023, due anni di Next Gen in Serie C che gli permettono di conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e poi la decisione di giocare in Svizzera: tutto quello che c'è da sapere su Livano Comenencia, l'autore del primo gol storico del Curaçao ai Mondiali
Curaçao sogna per quasi un tempo, ma poi si arrende alla furia tedesca. Il sinistro deviato di Comenencia al 21' vale il primo storico gol ai Mondiali, il pareggio dopo la perla iniziale di Nmecha e fa sperare la squadra di Advocaat. La Germania però ritrova il vantaggio con un colpo di testa di Schlotterbeck e nel recupero prima dell'intervallo firma il tris col rigore di Havertz. Nella ripresa non c'è storia: Musiala per il poker chiude la sfida, poi Brown, Undav e di nuovo Havertz si abbattono sui caraibici
Koeman opta per un 4-3-3 con reijnders sulla linea dei centrocampisti insieme a De Jong e Gravenberch. Il terminale offensivo è Malen e non Depay e ai suoi lati agiscono Summerville e Gakpo. In difesa non c'è Aké ma Van Heke con Van Dijk
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Heke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Koeman
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda. Ct. Moriyasu
Olanda e Giappone si affrontano per la seconda volta nella storia della Coppa del Mondo FIFA; il primo precedente risale alla fase a gironi del 2010, quando gli olandesi vinsero 1-0 grazie a un gol di Wesley Sneijder. In generale, il Giappone non ha mai battuto l'Olanda (1 pareggio, 2 sconfitte).
Il Giappone è rimasto imbattuto contro avversarie europee nell'ultima Coppa del Mondo, battendo Germania e Spagna nella fase a gironi e pareggiando 1-1 contro la Croazia negli ottavi di finale, prima di essere eliminato ai rigori
Questa sarà la 12^ partecipazione dell'Olanda alla Coppa del Mondo FIFA. Nessun'altra nazionale ha raggiunto la finale così tante volte senza mai vincere il trofeo (tre volte: 1974, 1978 e 2010).
L'Olanda ha vinto il 54.5% delle partite disputate in Coppa del Mondo (30 su 55); solo Brasile (66.7%) e Germania (60.7%) vantano una percentuale di vittoria superiore nella storia del torneo. Gli olandesi sono inoltre a soli quattro gol dal traguardo delle 100 reti nella competizione.
L'Olanda è imbattuta nelle ultime 16 partite della fase a gironi di Coppa del Mondo (12 vittorie, 4 pareggi), la striscia di imbattibilità più lunga attualmente in corso. L'ultima sconfitta risale al 1994 contro il Belgio a Orlando (0-1), quando in panchina sedeva l'attuale commissario tecnico di Curaçao, Dick Advocaat.
L'Olanda è imbattuta nelle ultime nove partite di debutto in Coppa del Mondo (7 vittorie, 2 pareggi); l'ultima sconfitta all'esordio risale al torneo del 1938 contro la Cecoslovacchia (3-0).
Quella odierna sarà l'ottava partecipazione consecutiva del Giappone alla Coppa del Mondo. Si tratta della seconda striscia più lunga per una nazionale asiatica, dietro solo alla Corea del Sud, che detiene il record con 11 tornei consecutivi.
Il Giappone ha vinto la partita d'esordio nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo: 2-1 contro la Colombia nel 2018 e 2-1 contro la Germania nel 2022. Tuttavia, non ha mai superato gli ottavi di finale e detiene il record di partite giocate senza mai raggiungere i quarti (25).
Il Giappone è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol nelle qualificazioni AFC per la Coppa del Mondo 2026 (54, inclusa la vittoria a tavolino per 3-0 contro la Corea del Nord). Escludendo i paesi ospitanti, il Giappone è stata la prima nazionale a qualificarsi.
Tre giocatori giapponesi hanno partecipato a 10 o più gol nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026: Takefusa Kubo (12 - 4 gol, 8 assist), Junya Ito (11 - 1 gol, 10 assist) e Ayase Ueda (10 - 8 gol, 2 assist): è il dato più alto di ogni altra squadra della confederazione AFC durante queste qualificazioni.
Il trentanovenne giapponese Yūto Nagatomo potrebbe diventare il primo calciatore asiatico a disputare cinque edizioni della Coppa del Mondo.
Memphis Depay è stato sia il miglior marcatore (8 gol) che il miglior assist-man a pari merito (4 assist) per l'Olanda nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026
Quella odierna sarà la prima Coppa del Mondo per Ronald Koeman come commissario tecnico e il suo secondo grande torneo internazionale alla guida dell'Olanda dopo EURO 2024. Da giocatore, ha partecipato alle edizioni del 1990 e 1994.