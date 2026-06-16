La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha sostituito l'allenatore Sabri Lamouchi con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione tramite un post pubblicato sui propri profili social. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina ai Mondiali del 2022 in Qatar. In carriera ha guidato anche le nazionali di Marocco, Costa d'Avorio, Zambia e Angola

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