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Tunisia, Hervè Renard nuovo Ct fino alla fine dei Mondiali 2026: le news

Mondiali

La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha sostituito l'allenatore Sabri Lamouchi con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione tramite un post pubblicato sui propri profili social. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina ai Mondiali del 2022 in Qatar. In carriera ha guidato anche le nazionali di Marocco, Costa d'Avorio, Zambia e Angola

NEWS MONDIALI LIVE

"La Federazione tunisina di calcio annuncia la nomina di Hervé Renard come commissario tecnico della Nazionale fino al termine dei Mondiali 2026. L'allenatore inizierà il proprio incarico a partire dalla serata di oggi, mantenendo le stesse condizioni economiche. L'accordo prevede inoltre l'apertura di una trattativa al termine della partecipazione ai Mondiali, con l'obiettivo di avviare una collaborazione a lungo termine basata su precisi traguardi sportivi. Il nuovo commissario tecnico terrà un incontro con la stampa presso il campo di allenamento, mezz'ora prima dell'inizio della seduta".

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