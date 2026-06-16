Nel pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde, clamorosa la storia del portiere Vozinha, che ha stoppato le Furie Rosse con sette parate: 40 anni, una carriera non ad alti livelli, quella di Josimar José Evora Dias è già una storia mondiale che resterà. Ecco chi è il portiere di Capoverde che ha stoppato la Spagna campione d’Europa e ha già avuto un clamoroso boom di followers sui social MONDIALE, TUTTE LE NOTIZIE LIVE

Ogni Mondiale regala storie e la sua è già entrata nel grande libro della Coppa del Mondo di calcio alla voce ‘imprese e personaggi memorabili’. Anche se probabilmente con il suo nome completo, Josimar Jozé Evora Dias, lo ricorderanno in pochi perché per tutti il portiere di Capoverde che ha fermato la Spagna campione d’Europa è semplicemente Vozinha. Quarant’anni, una carriera non esattamente ad alti livelli alle spalle, in club di campionati non top come quelli di Moldavia, Cipro e Slovacchia, e il massimo livello raggiunto in carriera nella serie B in Portogallo. Almeno fino a ieri, quando con sette parate ha stoppato le ambizioni di vittoria al debutto delle ‘Furie Rosse’. Una prestazione super, con un clean sheet all’esordio al Mondiale, che gli è valsa il premio di MVP a fine partita e che lo ha fatto commuovere, mentre girava per il campo sventolando orgogliosamente la bandiera del suo Paese.

Vozinha, perché si chiama così Il nome completo del portiere-eroe di Capoverde è Josimar Josè Evora Dias. Ma fin da quando era piccolo, tutti hanno iniziato a chiamarlo appunto Vozinha. Che significa ‘nonnina’. Il motivo? Perché con i genitori impegnati con il lavoro il piccolo Josimar è cresciuto prevalentemente con i nonni. E proprio la nonna è stata la persona da cui andava a piagnucolare quando da bambino veniva preso in giro, se non bullizzato, dai compagni di classe. I suoi nonni, mancati qualche tempo fa, non hanno fatto in tempo ad assistere alla sua rivincita mondiale. E dal vivo non ha potuto farlo nemmeno la mamma, che per i costi del viaggio e le difficoltà dei visti, non ha potuto raggiungere gli Usa.