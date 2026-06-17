Aymen Hussein ha segnato contro la Norvegia il secondo gol dell'Iraq nella storia dei Mondiali. Dietro quel momento c'è una vita segnata dal dolore: aveva 12 anni quando il padre, soldato dell'esercito, fu ucciso da al-Qaeda. Anni dopo il fratello poliziotto venne rapito e non tornò mai più. Hussein pensò di lasciare il calcio per aiutare la famiglia ma la madre lo convinse a continuare. All'arrivo negli Stati Uniti ha affrontato sette ore di interrogatorio: guarda il VIDEO con la sua storia

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