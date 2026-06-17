Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Chi è Aymen Hussein, dalla drammatica infanzia al gol con l'Iraq ai Mondiali 2026

che storia!

Aymen Hussein ha segnato contro la Norvegia il secondo gol dell'Iraq nella storia dei Mondiali. Dietro quel momento c'è una vita segnata dal dolore: aveva 12 anni quando il padre, soldato dell'esercito, fu ucciso da al-Qaeda. Anni dopo il fratello poliziotto venne rapito e non tornò mai più. Hussein pensò di lasciare il calcio per aiutare la famiglia ma la madre lo convinse a continuare. All'arrivo negli Stati Uniti ha affrontato sette ore di interrogatorio: guarda il VIDEO con la sua storia

NEWS MONDIALI LIVE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Partey, ricorso respinto: salta l'esordio Mondiale

live DAY-7

Dopo la notte da record di Lionel Messi, autore di una tripletta contro l'Algeria a 38 anni e ora...

Accadde oggi: Diana Ross su rigore spacca la porta

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Lautaro abbraccia Messi, la ‘gelosia’ di Thuram

Mondiali

Gag social esilarante tra gli attaccanti dell’Inter. Lautaro Martinez pubblica una foto che lo...

La Norvegia dei figli d'arte debutta al Mondiale

28 anni dopo

La Norvegia torna al Mondiale 28 anni grazie a tre figli d'arte: Haaland, Sorloth e Thorstvedt. I...

Haaland, solito esordio da sogno con gol (due!)

norvegia

Erling Haaland (doppietta) protagonista assoluto nel 4-1 della Norvegia all'Iraq, la sua prima...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE