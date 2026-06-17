Chi è Aymen Hussein, dalla drammatica infanzia al gol con l'Iraq ai Mondiali 2026che storia!
Aymen Hussein ha segnato contro la Norvegia il secondo gol dell'Iraq nella storia dei Mondiali. Dietro quel momento c'è una vita segnata dal dolore: aveva 12 anni quando il padre, soldato dell'esercito, fu ucciso da al-Qaeda. Anni dopo il fratello poliziotto venne rapito e non tornò mai più. Hussein pensò di lasciare il calcio per aiutare la famiglia ma la madre lo convinse a continuare. All'arrivo negli Stati Uniti ha affrontato sette ore di interrogatorio: guarda il VIDEO con la sua storia