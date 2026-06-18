Mondiali 2026, il calendario di oggi e le news in diretta

Dopo le emozioni della serata con il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, il pareggio tra Portogallo e Congo e l'esordio dell'Uzbekistan di Cannavaro nella notte, ci apprestiamo a vivere un'altra intensa giornata dei Mondiali 2026. Inizia il secondo turno con gruppi A e B protagonisti: alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica e alle 21 Svizzera-Bosnia. Nella notte alle 00 Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud (orario italiano). Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale

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