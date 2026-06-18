Mondiali 2026, il calendario di oggi e le news in diretta
Dopo le emozioni della serata con il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, il pareggio tra Portogallo e Congo e l'esordio dell'Uzbekistan di Cannavaro nella notte, ci apprestiamo a vivere un'altra intensa giornata dei Mondiali 2026. Inizia il secondo turno con gruppi A e B protagonisti: alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica e alle 21 Svizzera-Bosnia. Nella notte alle 00 Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud (orario italiano). Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale
in evidenza
Mondiale 2026, i risultati e cosa devi sapere
- Inizia il secondo turno: le partite di oggi
- Cannavaro ko all'esordio: Uzbekistan battuto dalla Colombia
- Il Ghana beffa Panama al 95'
- Il Portogallo stecca all'esordio: 1-1 col Congo
- Cristiano non brilla: i numeri del suo esordio
- L'eroe è Yoane Wissa: ecco chi è il primo marcatore del Congo ai Mondiali
- Poker Inghilterra, Croazia battuta 4-2
- Doppio Kane: sono 10 i gol ai Mondiali
- Le probabili formazioni delle partite odierne
- Le classifiche dei gironi mondiali
- La classifica dei marcatori
- Il calendario con tutte le partite
- Tutti i convocati al Mondiale
- Gli infortunati che saltano il Mondiale
Ma è il titolare (di movimento) più anziano in un Mondiale
Con la presenza dal 1' in Portogallo-Congo, Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore di movimento più anziano ad aver giocato una partita dei Mondiali da titolare, a 41 anni, 4 mesi e 12 giorni. Primato superato solamente dal portiere egiziano El-Hadary, sceso in campo dal 1' a 45 anni e 5 mesi nel 2018
Ghana, esordio vincente: decide un gol al '95 con Panama
Esordio vincente del Ghana nel gruppo L: Panama battuta 1-0 grazie a un gol nel recupero, al minuto 95', del classe 2006 Caleb Yirenkyi, centrocampista del Nordsjaelland. Con questo successo, il Ghana raggiunge in testa l’Inghilterra a tre punti. Panama e Croazia ancora a zero
Il Ghana beffa Panama nel match d'esordioVai al contenuto
Ronaldo non brilla... i numeri della sua partita
Le statistiche di CR7 all'esordio al Mondiale
L'eterno Cristiano Ronaldo non brilla. E quel record negativo...Vai al contenuto
Cannavaro ko al debutto: Uzbekistan battuto dalla Colomboa
Il Ct italiano dell'Uzbekistan perde 3-1 al debutto: vantaggio colombiano con un gran gol di Munoz e pareggio uzbeco di Fayzullaev per la gioia di Fabio Cannavaro. Al 65’ però Luis Diaz riporta avanti i 'Cafeteros' e nel recupero arriva il definitivo 3-1 di Campaz. Colombia sola in testa al girone K
La Colombia rovina l'esordio mondiale da Ct di CannavaroVai al contenuto
Balzo di Kane, Messi raggiunge Klose: i migliori bomber dei Mondiali
Con la doppietta alla Croazia, Harry Kane raggiunge quota 10 gol ai Mondiali ed entra ufficialmente in top 20. A comandare la classifica c'è Leo Messi che ha raggiunto Miroslav Klose a 16 gol.
Di seguito la classifica
Migliori bomber nella storia dei Mondiali: Messi raggiunge KloseVai al contenuto
Buona la prima dell'Inghilterra: poker alla Croazia
Doppio Kane, Bellingham e Rashford regalano la prima vittoria all'Inghilterra di Tuchel per 4-2 contro la Croazia ai Mondiali 2026. Gli inglesi conquistano subito i primi tre punti nella competizione
Doppio Kane, poker Inghilterra: Croazia ko 4-2Vai al contenuto
Il Portogallo stecca all'esordio: con il Congo è 1-1
Termina in pareggio l'esordio ai Mondiali 2026 del Portogallo di Cristiano Ronaldo. A fermare i portoghesi la Repubblica Democratica del Congo, al primo storico punto in un campionato del Mondo. Al gol di Joao Neves dopo 6' ha risposto Yoane Wissa nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa il risultato non è più cambiato