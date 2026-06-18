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Mondiali 2026, il calendario di oggi e le news in diretta

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©IPA/Fotogramma

Dopo le emozioni della serata con il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, il pareggio tra Portogallo e Congo e l'esordio dell'Uzbekistan di Cannavaro nella notte, ci apprestiamo a vivere un'altra intensa giornata dei Mondiali 2026. Inizia il secondo turno con gruppi A e B protagonisti: alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica e alle 21 Svizzera-Bosnia. Nella notte alle 00 Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud (orario italiano). Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale

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Mondiale 2026, i risultati e cosa devi sapere

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Ma è il titolare (di movimento) più anziano in un Mondiale

Con la presenza dal 1' in Portogallo-Congo, Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore di movimento più anziano ad aver giocato una partita dei Mondiali da titolare, a 41 anni, 4 mesi e 12 giorni. Primato superato solamente dal portiere egiziano El-Hadary, sceso in campo dal 1' a 45 anni e 5 mesi nel 2018

Ghana, esordio vincente: decide un gol al '95 con Panama

Esordio vincente del Ghana nel gruppo L: Panama battuta 1-0 grazie a un gol nel recupero, al minuto 95', del classe 2006 Caleb Yirenkyi, centrocampista del Nordsjaelland. Con questo successo, il Ghana raggiunge in testa l’Inghilterra a tre punti. Panama e Croazia ancora a zero

Il Ghana beffa Panama nel match d'esordio

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Ronaldo non brilla... i numeri della sua partita

Le statistiche di CR7 all'esordio al Mondiale

L'eterno Cristiano Ronaldo non brilla. E quel record negativo...

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Cannavaro ko al debutto: Uzbekistan battuto dalla Colomboa

Il Ct italiano dell'Uzbekistan perde 3-1 al debutto: vantaggio colombiano con un gran gol di Munoz e pareggio uzbeco di Fayzullaev per la gioia di Fabio Cannavaro. Al 65’ però Luis Diaz riporta avanti i 'Cafeteros' e nel recupero arriva il definitivo 3-1 di Campaz. Colombia sola in testa al girone K

La Colombia rovina l'esordio mondiale da Ct di Cannavaro

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Balzo di Kane, Messi raggiunge Klose: i migliori bomber dei Mondiali

Con la doppietta alla Croazia, Harry Kane raggiunge quota 10 gol ai Mondiali ed entra ufficialmente in top 20. A comandare la classifica c'è Leo Messi che ha raggiunto Miroslav Klose a 16 gol

Di seguito la classifica

Migliori bomber nella storia dei Mondiali: Messi raggiunge Klose

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Buona la prima dell'Inghilterra: poker alla Croazia

Doppio Kane, Bellingham e Rashford regalano la prima vittoria all'Inghilterra di Tuchel per 4-2 contro la Croazia ai Mondiali 2026. Gli inglesi conquistano subito i primi tre punti nella competizione

Doppio Kane, poker Inghilterra: Croazia ko 4-2

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Il Portogallo stecca all'esordio: con il Congo è 1-1

Termina in pareggio l'esordio ai Mondiali 2026 del Portogallo di Cristiano Ronaldo. A fermare i portoghesi la Repubblica Democratica del Congo, al primo storico punto in un campionato del Mondo. Al gol di Joao Neves dopo 6' ha risposto Yoane Wissa nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa il risultato non è più cambiato

Portogallo-RD Congo 1-1: gol di Neves e Wissa. E Ronaldo resta a secco

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