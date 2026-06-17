Il legame della Thu-La non si spezza. Va avanti anche d’estate a chilometri di distanza (uno è nel ritiro Mondiale con l’Argentina, l’altro con la Francia). L’ultimo ‘intervento’ su Instagram a rubare la scena è quello dell’attaccante francese. Tutto nasce da un post pubblicato dal capitano nerazzurro. Lautaro ha condiviso un bell’abbraccio con Messi dopo la prova mostruosa di quest’ultimo contro l’Algeria, al debutto Mondiale. La foto ha subito raccolto tantissime interazioni. Quello del compagno d’attacco all’Inter è simpaticissimo.