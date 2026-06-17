Gag social esilarante tra gli attaccanti dell’Inter. Lautaro Martinez pubblica una foto che lo ritrae in un abbraccio con Lionel Messi dopo l’esordio vincente con l’Argentina, ma a rubare la scena è… l’intervento nei commenti di Marcus Thuram
Il legame della Thu-La non si spezza. Va avanti anche d’estate a chilometri di distanza (uno è nel ritiro Mondiale con l’Argentina, l’altro con la Francia). L’ultimo ‘intervento’ su Instagram a rubare la scena è quello dell’attaccante francese. Tutto nasce da un post pubblicato dal capitano nerazzurro. Lautaro ha condiviso un bell’abbraccio con Messi dopo la prova mostruosa di quest’ultimo contro l’Algeria, al debutto Mondiale. La foto ha subito raccolto tantissime interazioni. Quello del compagno d’attacco all’Inter è simpaticissimo.
"Un pizzico di gelosia c’è"
Spesso protagonista di rilanci di tormentoni social, Marcus Thuram non ha perso l’occasione per ironizzare sul forte legame tra il suo compagno di club e la ‘Pulce’. L’attaccante francese ha risposto al post pubblicato con una celebre GIF che recita a chiare lettere: "Un pizzico di gelosia c’è". Il commento ha subito scatenato le reazioni divertite dei tifosi.